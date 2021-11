OPEX étend ses activités d'automatisation d'entrepôts dans le Benelux grâce à un nouveau partenariat avec Vanas Engineering





OPEX® Corporation, le fournisseur mondial de solutions d'automatisation destinées aux entrepôts, aux documents et au courrier, vient de conclure un nouveau partenariat avec Vanas Engineering, un fournisseur de premier plan de solutions et de logiciels d'entreposage intralogistique, pour aider les clients en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (Benelux) à identifier et à installer les solutions de gestion d'entrepôt les plus efficaces et les plus performantes pour leurs entreprises. Les dispositions de l'accord n'ont pas été rendues publiques.

« OPEX était à la recherche d'un solide partenaire pour étendre sa portée sur le marché cible pour nos produits et services qu'est le Benelux », a déclaré Nicolas Dewit, directeur de la division automatisation d'entrepôt du département de développement des activités d'OPEX Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). « Vanas est spécialisée dans les solutions d'entreposage intralogistiques et dans les services qui aident leurs clients à trouver des technologies innovantes capables de faire avancer leur entreprise. Cette approche orientée client est en adéquation avec la nôtre. Ensemble, nous sommes ravis de proposer une solution d'automatisation transparente qui maximise l'espace d'entreposage et gère les périodes de pic et les demandes sans recourir à de la main-d'oeuvre supplémentaire. »

OPEX offre des solutions de gestion des commandes pour l'e-commerce qui font intervenir des robots d'entrepôt évolutifs, garants de précision et de vitesse, et permettant de rationaliser la chaîne d'approvisionnement, du stockage de l'inventaire et des préparations de commandes à l'expédition en passant par le tri.

OPEX propose par ailleurs une technologie de microgestion des commandes qui optimise l'espace et contribue à l'exécution sans faille des livraisons de dernier kilomètre tout en offrant des solutions de logistique inversée qui améliorent les retours, les opérations d'échange et les revenus et qui sont caractérisées par une célérité maximale et une main-d'oeuvre réduite.

« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles technologies capables d'accroître les performances et de créer de la valeur ajoutée pour nos clients », a indiqué Andy Van Mieghem, directeur général de Vanas Engineering. « OPEX apporte de la valeur à l'aide d'une technologie innovante unique prenant la forme d'engins robotisés appelés iBOT®, dont on constate qu'ils procurent des avantages à nos clients. La solution Perfect Pick® permettra à la région du Benelux de bénéficier d'un système de préparation et de récupération robuste, composé de postes de préparation en mesure d'atteindre des vitesses de 500 lignes de commande par poste. Sure Sort® constitue quant à lui un système unique de tri vertical associé à un impact logistique réduit. »

Et M. Mieghem d'ajouter : « Je suis convaincu que l'offre de solutions OPEX encouragera plusieurs de nos clients du Benelux à opter pour l'automatisation. Le fait que cette technologie fonctionne avec succès depuis des années aux États-Unis suscite notre confiance en tant qu'intégrateur, ainsi que celle de nos clients finaux. »

OPEX propose également des solutions axées sur l'automatisation des documents et du courrier qui permettent de mettre en oeuvre un tri du courrier, une numérisation des documents et un traitement des paiements transparents et sécurisés pour optimiser les flux de travail et le rendement de l'entreprise tout en réduisant ou en éliminant les lourdes opérations de préparation de documents.

À propos d'OPEX Corporation

OPEX Corporation fournit des services d'automatisation de nouvelle génération à des clients du monde entier, notamment des solutions d'automatisation destinées à l'entreposage, aux documents et au courrier. Sise à Moorestown et possédant des installations à Pennsauken, dans le New Jersey, à Plano, au Texas (Dallas), en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, OPEX compte plus de 1 450 employés qui s'engagent à repenser et à proposer des solutions technologiques uniques, innovantes et évolutives capables de répondre aux défis commerciaux d'aujourd'hui.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 13:55 et diffusé par :