Le Pacte canadien sur les plastiques accueille 15 nouveaux partenaires





OTTAWA, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Pacte canadien sur les plastiques est ravi d'accueillir 15 nouveaux partenaires suite à la publication le mois dernier de son plan d'action conjoint visant à créer une économie circulaire des emballages plastiques au Canada. Les nouveaux partenaires annoncés aujourd'hui comprennent de grandes organisations de biens de consommation, des gouvernements provinciaux et municipaux, des producteurs de résine, des recycleurs et des organismes à but non lucratif de tout le Canada.



Le PCP comprend désormais 81 grandes organisations des secteurs privé, à but non lucratif et public qui, ensemble, représentent plus du tiers des emballages plastiques sur le marché au Canada. Ces partenaires collaborent en vue d'atteindre les ambitieux objectifs pour 2025 qui visent à créer une économie circulaire des emballages plastiques au Canada leur permettant de rester dans l'économie et en dehors de l'environnement.

Depuis le lancement du PCP en janvier 2021, les partenaires ont commencé à travailler sur une série d'initiatives clés permettant d'avancer vers les objectifs pour 2025. De manière significative, le PCP a publié le mois dernier la Feuille de route pour 2025 : Plan d'action conjoint pour développer une économie circulaire des emballages plastiques qui unit des partenaires clés par une vision commune : une économie circulaire des emballages plastiques au Canada et un plan ciblé pour mener des changements concrets d'ici 2025. Par ailleurs, le PCP dirige la consultation et la mise en oeuvre des Règles d'or de la conception pour les emballages plastiques du Consumer Goods Forum au Canada. Celles-ci fournissent un cadre qui réduira les plastiques globalement et acheminera de meilleurs plastiques vers les systèmes de recyclage.

« Le niveau de croissance continue et accélérée du Pacte canadien sur les plastiques suite au lancement de la feuille de route du PCP montre que les entreprises, les gouvernements et les organismes à but non lucratif de l'ensemble de la chaîne de valeur des plastiques croient qu'une action collaborative permettra d'agir mieux et plus rapidement pour réduire les déchets plastiques que des actions isolées », indique George Roter, directeur général du PCP. « Les partenaires qui rejoignent le PCP aujourd'hui montrent qu'ils veulent être des leaders dans la création d'une économie circulaire des plastiques et apporter leurs voix et perspectives uniques à des actions et solutions partagées. »

Les deux premiers partenaires du savoir du PCP sont : NOVA Chemicals et Enerkem. Les partenaires du savoir sont des organisations qui rejoignent le PCP pour fournir des connaissances professionnelles, techniques et commerciales sur les systèmes qui sont essentielles pour la conduite des actions de la feuille de route du PCP et la réalisation des objectifs du PCP.

Les nouveaux partenaires signataires du PCP sont : erthos; FGF Brands; GFL Environmental; Kwik Lok; Nature's Touch; Primo Water North America - Canada; et Reckitt Benckiser Canada.

Les nouveaux partenaires de mise en oeuvre du PCP sont : Circular Economy Leadership Canada (CELC); Circular Materials, la Ville de Toronto; Groupe CSA; le Gouvernement de la Colombie-Britannique; et Pollution Probe.

À propos du Pacte canadien sur les plastiques

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s'attaque à la pollution et aux déchets causés par les plastiques en tant que plateforme collaborative multipartite menée par l'industrie au sein de la chaîne de valeur. Le PCP rassemble des partenaires unis par une vision commune : la création d'une économie circulaire au Canada permettant de conserver les déchets plastiques dans l'économie et hors de l'environnement. Il unit les entreprises, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs clés de la chaîne de valeur des plastiques au niveau local avec des objectifs clairs et réalisables d'ici 2025. Le Pacte canadien sur les plastiques est membre du réseau Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur. Il fonctionne comme une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national avec plus de 25 ans d'expérience dans le progrès de la science, de l'innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte qui prospère dans les limites de la nature. Plus d'informations : www.plasticspact.ca | @CanadaPact

