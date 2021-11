Changement à la tête de l'ONUDI : Gerd Müller succède au Directeur Général LI Yong





VIENNE, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Gerd Müller, actuel ministre de la coopération et du développement économique dans le gouvernement fédéral allemand, est prêt à prendre ses fonctions de nouveau Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

La nomination de Gerd Müller pour un mandat de quatre ans a été confirmée aujourd'hui lors de la Conférence générale de l'ONUDI qui se tient à Vienne. Gerd Müller succédera à Li Yong qui dirigeait depuis 2013 l'agence spécialisée des Nations Unies qui promeut le développement industriel inclusif et durable.

Pendant les deux mandats de Li Yong à la tête de l'ONUDI, l'organisation a connu une transition importante, ses États membres ayant renouvelé le mandat de l'ONUDI avec l'adoption de la Déclaration de Lima en 2013. La Déclaration de Lima en 2013 a mis en lumière le concept et la vision d'un développement industriel inclusif et durable qui a été intégré dans l'Agenda 2030 pour le développement durable comme ODD 9 « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation ».

Li Yong a ensuite lancé le Programme de Partenariat Pays, un modèle de développement innovant qui crée des synergies entre le gouvernement en place et des interventions de partenaires favorisant le développement industriel ainsi qu'un modèle qui tire profit des investissements dans des secteurs prioritaires sélectionnés.

Gerd Müller s'est engagé à continuer sur la voie du succès tracée par son prédécesseur : « Je tiens à remercier le Directeur Général Li et le personnel de l'ONUDI pour son exceptionnel travail couronné de belles réussites au cours des huit dernières années ». Il veut continuer à renforcer l'ONUDI en créant une plateforme mondiale pour le transfert de technologie, et de savoir-faire ainsi que la numérisation. Selon lui, la plateforme « peut encourager les compétences et les technologies vertes, étendre l'utilisation des énergies renouvelables et ouvrir un accès juste aux marchés mondiaux et aux chaînes de valeur, et t ce, en collaboration étroite avec les autres agences des Nations Unies, les gouvernements, les banques de développement, les entreprises et les investisseurs. »

Il souhaite que l'ONUDI joue un rôle dans l'agenda commun de l'ONU pour aider ses États membres à tenir les engagements de l'Agenda 2030 pour le développement durable, l'Accord de Paris sur le climat, la Convention sur la diversité biologique et la Déclaration de Beijing sur l'égalité des sexes.

Gerd Müller a déclaré : « Nous faisons face actuellement à des défis mondiaux qui nous touchent tous : le changement climatique, la pandémie de COVID-19 et la malnutrition en constante augmentation. Pour combattre les inégalités, mieux reconstruire et promouvoir une reprise verte, nous devons travailler ensemble et nous devons agir maintenant ! »

Il a insisté sur son objectif d'« imposer l'ONUDI comme un acteur multilatéral de premier plan pour la promotion d'un développement industriel vert, résilient, inclusif et durable grâce à un partenariat renouvelé entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Avec un engagement plus marqué des pays industrialisés ».

En tant que ministre fédéral allemand, Gerd Müller a renforcé le Ministère de la coopération et du développement économique en doublant le budget de la coopération et du développement à plus de 12 milliards d'euros et en créant des initiatives spéciales sur « Un monde sans famine», « Réfugiés et migration » et « La formation et les emplois pour les jeunes », le tout en coopération avec des sociétés privées, en particulier en Afrique (Compact with Africa, Plan Marshall avec l'Afrique).

Avec le programme d'urgence COVID-19 de Gerd Müller de 4 milliards d'euros, l'Allemagne a apporté une réponse complète et immédiate pour aider les pays les moins développés et les pays à revenus moyens à faire face aux conséquences sociales, économiques et sanitaires de la pandémie.

