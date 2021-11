La tequila 1800® et le whiskey Proper No. Twelve® deviennent partenaires officiels des Canadiens de Montréal et du Centre Bell





Les consommateurs locaux et internationaux auront maintenant accès à la tequila

et au whiskey primés afin de rehausser leur expérience de divertissement.

TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Proximo Spirits Canada a annoncé aujourd'hui que la tequila 1800® et le whiskey Proper No. Twelve® deviendront partenaires officiels de l'organisation des Canadiens de Montréal du Club de hockey Canadien (les « Canadiens de Montréal ») en tant que fournisseurs de tequila et de whiskey pour le Centre Bell et le Complexe sportif Bell. Le partenariat comprend des éléments médias en amphithéâtre incluant de la publicité sur les bandes de la patinoire durant les matchs, une visibilité en concession ainsi que la programmation au point de vente dans le marché, et la tequila 1800® aura des droits exclusifs en plus d'être la seule tequila vendue dans l'amphithéâtre.

Le Centre Bell est le plus grand amphithéâtre de la LNH et le deuxième plus achalandé en termes d'assistance totale. Il accueille plus de 2 millions de fans chaque année lors de plus de 150 événements (incluant 45 matchs des Canadiens de Montréal) et est l'hôte d'artistes internationaux de renom. La tequila 1800® et le whiskey Proper No. Twelve® sont des marques haut de gamme dans l'industrie du divertissement et ont une volonté commune d'offrir des expériences clients raffinées et mémorables.

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec les Canadiens de Montréal en tant fournisseur exclusif de tequila et de whiskey pour le Centre Bell et le Complexe sportif Bell », a affirmé Peter Hottmann, directeur général, Proximo Spirits Canada. « Cela permettra à la tequila 1800® et au whiskey Proper No. Twelve® d'atteindre des millions de fans au Québec et partout en Amérique du Nord, tout en créant des expériences positives qui résonnent avec les modes de vie de nos consommateurs. La tequila 1800® et le whiskey Proper No. Twelve® sont deux marques primées et représentent le choix idéal pour une organisation sportive de classe mondiale comme les Canadiens de Montréal. »

À PROPOS DE PROXIMO SPIRITS

Proximo est un innovateur mondial en boissons spiritueuses de qualité qui crée de l'enthousiasme à chaque gorgée. Son portefeuille de marques unique comprend la tequila la plus vendue au monde, Jose Cuervo®, la tequila la plus primée au monde, 1800® Tequila, la tequila mexicaine de qualité supérieure la plus vendue, Gran Centenario®, le whiskey irlandais Bushmills® provenant de la plus ancienne distillerie de whiskey licenciée au monde, le whiskey Single Malt Stranahan's® Rocky Mountain, le whiskey irlandais Proper No. Twelve®, le rhum noir épicé The Kraken®, le whiskey américain TINCUP® et le whiskey canadien Pendleton®. www.proximospirits.com



À propos du Groupe CH

Le Groupe CH, organisation numéro un de sport et de divertissement au Québec, offre des expériences uniques et mémorables à ses partisans et spectateurs. Le Groupe CH est propriétaire du Club de hockey Canadien Inc. et du Rocket de Laval. Par l'intermédiaire d'Evenko et de l'Équipe Spectra, la division culturelle et de divertissement de l'organisation fait la promotion et présente plus de 1 500 spectacles, festivals et événements chaque année. En plus du Centre Bell à Montréal, le groupe possède des salles de spectacles de toutes les grandeurs telles que MTELUS, Astral et Théâtre Corona, et agit à titre de gestionnaire exclusif pour plusieurs autres salles, dont la Place Bell à Laval. Le sens de la communauté fait partie de l'ADN du Groupe CH. Par l'entremise de la Fondation des Canadiens pour l'enfance et de la Fondation Evenko, l'organisation fait une différence dans la vie de milliers de jeunes au Québec.

