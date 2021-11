Réseau d'éclairage routier provincial - Modernisation de près de 80 000 luminaires d'ici 6 ans





QUÉBEC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des six prochaines années, le ministère des Transports investira 190 M$ afin de moderniser son réseau d'éclairage routier en se tournant vers la technologie d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL). Ce sont donc environ 2 750 systèmes d'éclairage comportant près de 80 000 luminaires répartis sur le réseau routier provincial qui seront modernisés, contribuant ainsi à améliorer la sécurité des usagers de la route. Les travaux visant la modernisation du réseau d'éclairage seront intégrés à la réalisation de projets routiers et annoncés annuellement par le ministre.

La nouvelle technologie à DEL offre des avantages intéressants, comme un flux lumineux supérieur et centralisé sur la route, ce qui assure une meilleure visibilité aux usagers. Elle permet aussi d'atténuer les effets de la pollution lumineuse, de réduire la consommation d'électricité et de diminuer le nombre d'opérations d'entretien.

Rappelons que la majorité des luminaires sont actuellement à lampe au sodium haute pression (SHP) ou aux halogénures métalliques (HM), des technologies qui datent de plus de 40 ans et qui sont appelées à disparaître. Les coûts d'acquisition de luminaires à DEL sont comparables, voire inférieurs à ceux des technologies au SHP et aux HM. La modernisation du réseau d'éclairage routier nécessitera la reconstruction de certains systèmes désuets.

En vue de la mise en oeuvre du plan de modernisation du réseau d'éclairage routier, le ministère des Transports relancera, en janvier 2022, son programme d'homologation pour encadrer la qualification et l'acquisition de luminaires à DEL.

Faits saillants

La modernisation du réseau d'éclairage vers la technologie à DEL s'inscrit dans l'objectif de la Politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec d'améliorer de 15 % l'efficacité énergétique.

La nouvelle technologie à DEL permettra au Ministère de réduire d'au moins 40 % les coûts d'électricité et d'entretien par rapport à l'éclairage actuel au SHP, ce qui correspond à une économie annuelle estimée à 5,4 M$.

Le plan est divisé en deux volets : un pour la reconstruction des systèmes à 600 V et un deuxième pour la conversion à DEL de tous les autres systèmes d'éclairage routier au SHP et aux HM.

tous les autres systèmes d'éclairage routier au SHP et aux HM. Le plan de modernisation comprend les coûts d'ingénierie, de signalisation, de maintien de la circulation et de construction.

Environ 5 550 luminaires à DEL sont actuellement installés sur le réseau et sont répartis sur 244 systèmes d'éclairage.

