Soveren annonce un tour de financement d'amorçage de 6,5 millions de dollars avec des investisseurs de premier plan, dont 11 fondateurs de licorne, pour lutter contre les incidents liés à la protection des données

Soveren annonce aujourd'hui un tour de financement d'amorçage de 6,5 millions de dollars, mené par firstminute capital et rejoint par Northzone, 11 fondateurs de licornes, ainsi que par un groupe de PDG mondiaux. Les investisseurs sont les fondateurs d'Airbnb, Datadog, MuleSoft, Snyk et Color ainsi que la famille de Sir Richard Branson, et le président-directeur général de Palo Alto Networks entre autres.

« Soveren est confrontée à l'un des plus grands défis technologiques de la décennie : la protection des données et la conformité pour les équipes de développeurs. Le produit de l'entreprise fournit aux CTO, aux RSSI et aux ingénieurs responsables de la protection des données, des outils faciles à utiliser visant à identifier et à combler les lacunes en matière de protection des données. La participation de premier ordre à ce tour de financement d'amorçage rend hommage aux antécédents des fondateurs et souligne l'ampleur de la tâche qui nous attend », déclare Spencer Crawley, cofondateur et commandité de firstminute capital.

Holly Branson, Chief Purpose and Vision Officer de Virgin, déclare : « Chez Virgin, nos clients sont au centre de nos préoccupations. Notre philosophie consiste à les respecter et à leur offrir un service de classe mondiale. La façon dont nous gérons leurs données personnelles est un autre élément important que nous prenons très au sérieux. En tant que famille, nous sommes très heureux de participer à Soveren, d'autant plus que la mission de l'entreprise et sa technologie innovante permettront à un grand nombre de sociétés de mieux protéger leurs données personnelles. »

10 millions d'entreprises à travers le monde sont susceptibles de violer le RGPD et d'autres obligations réglementaires, car elles ne parviennent pas à identifier et à résoudre les incidents et les risques liés à la protection des données. Les logiciels de sécurité traitent avec succès les menaces liées à la sécurité, mais leur impact sur la résolution des problèmes liés à la protection des données est limité. Cela est dû au fait que contrairement à d'autres données confidentielles pouvant être facilement isolées et bloquées, les données personnelles sont destinées à être consultées, utilisées et partagées au cours des opérations quotidiennes.

Selon Soveren, si la sécurité nous enseigne quelque chose, c'est la nécessité pour les développeurs de tenir compte de la protection des données, car les mesures légales ne peuvent à elles seules garantir la conformité. Nous pouvons déjà constater que les équipes de développeurs et de sécurité de nombreuses entreprises collaborent avec des experts en protection des données. Cependant, il existe un besoin important en outils de protection des données spécialement développés afin de mettre en oeuvre des méthodes automatisées en continu pour détecter et résoudre les incidents liés à la protection des données.

« La protection des données est désormais la nouvelle sécurité. Les équipes de développeurs et de sécurité exigent des solutions de protection des données automatisées, fonctionnelles et faciles à installer, car leur portée pour tous les autres aspects est très limitée. Soveren permet la simplicité indispensable en vue du respect de la protection des données », déclare Peter Fedchenkov, fondateur et co-PDG de Soveren.

La technologie de Soveren comble une lacune dans la protection des données. Elle renforce les mesures de sécurité existantes et offre une protection contre les préjudices financiers et les atteintes à l'image causés par des incidents liés à la protection des données. Ces derniers incluent l'accès aux données personnelles via une API non détectée ou le stockage de données personnelles dans des systèmes qui n'ont pas été conçus pour les protéger. Ces incidents, entre autres, peuvent être entièrement évités grâce à Soveren.

Soveren analyse les flux de données en temps réel au sein de l'infrastructure de l'entreprise pour déceler les données personnelles et identifier les risques liés à la protection des données. L'entreprise joue un rôle de premier plan dans la fourniture de solutions simples, mais efficaces aux CTO, aux RSSI et aux ingénieurs responsables de la protection des données pour résoudre les incidents liés à la protection des données grâce à des informations exploitables sur les données personnelles utilisées dans les opérations quotidiennes.

« Grâce à mon expérience de travail avec les clients MuleSoft, j'ai vu un besoin évident et urgent de résoudre le problème d'utilisation des données et le risque associé au partage de données et au manque de compréhension de quelles données sont utilisées, où et comment », déclare Ross Mason, fondateur de MuleSoft et de Dig Ventures. « Soveren adopte une approche unique à cet égard qui consiste essentiellement à écouter, reconnaître et documenter les données en circulation sans avoir à accéder aux systèmes existants ou aux données personnelles. »

Soveren compte désormais 10 clients importants évoluant dans les domaines des logiciels, du commerce électronique, des voyages, des Fintechs et des soins de santé en Amérique du Nord et en Europe.

« En toute honnêteté, la protection des données n'est plus une simple question de conformité avec le RGPD ou le CCPA. Les incidents liés à la protection des données nuisent à votre image, à votre croissance et à votre capacité à attirer des capitaux. Grâce à Soveren, la protection contre les incidents et les risques liés à la protection des données est devenue plus simple », déclare Alex Bouaziz, cofondateur et PDG de Deel.

« Il est pratiquement impossible de suivre la propagation des données personnelles entre les applications, les services et les API d'une entreprise. L'avance technologique de Soveren signifie que les données personnelles peuvent être plus facilement découvertes, les risques liés à la protection des données identifiés et des mesures de contrôle efficaces suggérées », note Sergey Barysiuk, fondateur et directeur technique de PandaDoc.

La vision de Soveren est de faciliter le passage inévitable des déclarations de protection des données sur papier à la protection des données en tant que discipline technique.« J'ai toujours pensé que les développeurs finiraient par assumer la responsabilité de la protection des données dans les entreprises. Soveren vous propose les outils de surveillance et de contrôle nécessaires à cette tâche », déclare Guy Podjarny, fondateur de Snyk.

Soveren est facile à déployer et peut être testé gratuitement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site https://soveren.io/.

