Le Réseau DIALOG reçoit un prix Impact 2021 du CRSH pour ses travaux engagés avec les Premiers Peuples

L'INRS, point d'ancrage institutionnel du Réseau DIALOG, est fier de contribuer à une vision novatrice de la recherche qui promeut la réconciliation.

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones , DIALOG, se voit décerner le prix Connexion du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Ce prix honore la mission de rapprochement avec les Premiers Peuples que DIALOG poursuit depuis 20 ans. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, lors du dévoilement des lauréates et des lauréats des prix Impacts de 2021 récompensés en raison de leurs réalisations exceptionnelles en sciences humaines.

Sa directrice et fondatrice, Carole Lévesque, professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), a reçu l'hommage au nom du réseau. Elle le partage aujourd'hui avec ses proches collaboratrices, Suzy Basile (UQAT), Édith Cloutier (Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or), Caroline Desbiens (Université Laval), Nathalie Kermoal (University of Alberta), et Nicole O'Bomsawin (Institution Kiuna). La distinction s'accompagne d'une bourse de recherche de 50?000 $.

«?Ce prix, c'est d'abord et avant tout un prix collectif. C'est la reconnaissance de pratiques de recherche engagées qui visent une meilleure équité dans la production des savoirs, lance Carole Lévesque. C'est la consécration d'une vision de la recherche qui se fait avec les Autochtones et par les Autochtones.?»

Un réseau précurseur basé sur le respect, la confiance et la réciprocité

En créant le Réseau DIALOG, en 2001, la professeure Lévesque, ses collègues et ses partenaires souhaitaient ouvrir le dialogue autour des savoirs autochtones avec des actrices et acteurs clés du monde autochtone, ignorés par le milieu universitaire.

«?Ancré à l'INRS, le Réseau DIALOG a su créer un espace peu commun qui réunit deux mondes : celui de la recherche et celui des Premiers Peuples. Cette alliance, à laquelle s'est joint le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec en 2004, offre de nouvelles avenues dans la compréhension des défis sociétaux des Premiers Peuples et la réponse à ceux-ci. Grâce à son approche de coconstruction des connaissances, DIALOG a mis en lumière une réalité peu documentée au Québec, celle des Autochtones en milieu urbain?», explique Edith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (CAAVD).

L'idée de départ était de regrouper les chercheuses et chercheurs de différentes universités et les détentrices et détenteurs de savoirs autochtones de divers horizons autour d'enjeux de connaissances partagés dans une optique de transformation sociale et de décolonisation.

«?Le secret du succès de DIALOG, c'est d'aller à la rencontre des populations autochtones, pour apprendre d'elles, de leurs trajectoires, de leur histoire, de leur modernité, de leurs aspirations pour un monde plus juste, livre la professeure Lévesque. C'est une manière de concevoir la recherche qui positionne des systèmes de savoirs autochtones aux côtés de la science.?» Aujourd'hui, DIALOG regroupe plus d'une centaine de personnes issues à parts égales du monde universitaire et du monde autochtone. Leurs expertises portent sur des peuples autochtones de 14 pays. Les gardiennes et gardiens autochtones du savoir proviennent de 26 instances, organisations ou communautés distinctes.

Transformer les enjeux sociétaux par des initiatives novatrices

Le parcours de DIALOG est des plus innovants. Des banques de données documentaires et statistiques mettent à la disposition du public des informations généralement peu accessibles. Par exemple, la banque Autochtonia regroupe plus de 18?500 documents qui abordent des dizaines d'enjeux sociétaux relatifs aux cultures, aux héritages et aux savoirs autochtones. L'originalité de cette banque est de répertorier non seulement la production scientifique, mais aussi des documents produits par les peuples autochtones eux-mêmes.

DIALOG est également reconnu pour son programme de formation de l'Université nomade, mis sur pied en 2007, afin de créer des conditions d'apprentissage qui favorisent la rencontre des savoirs scientifiques et des savoirs autochtones. À ce jour, près de 1400 personnes ont participé aux 16 éditions qui se sont tenues dans 4 pays différents, dont plusieurs centaines d'étudiantes et étudiants provenant de nombreuses disciplines.

Les connaissances coproduites au sein de DIALOG ont également nourri plusieurs politiques et programmes sociaux dans les domaines de la santé, du mieux-être et de la guérison, ainsi qu'en matière d'éducation et de curriculum autochtones. De nombreux membres du réseau ont joué un rôle majeur dans le cadre des travaux de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (commission Viens).

Au cours des prochaines années, DIALOG travaillera à accroître la capacité de recherche au sein des instances et des communautés autochtones ainsi qu'à documenter le potentiel d'influence communautaire et d'innovation sociale des systèmes de savoirs autochtones.

Citations

«?Le Réseau DIALOG, c'est la rencontre; celle qui est nécessaire afin que les enjeux autochtones soient mieux compris et respectés, celle qui oriente positivement le parcours d'étudiantes et étudiants autochtones et allochtones qui vont un jour travailler ensemble. C'est la rencontre des savoirs qui souhaitent cohabiter et ramer dans le même sens. »

Suzy Basile, professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et directrice du laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones - Mikwatisiw

«?Le prix Connexion du CRSH représente plus que la reconnaissance d'un partenariat fructueux. Ce prix est un hommage aux équipes de recherche engagées dans DIALOG et à sa fondatrice et directrice, Carole Lévesque. Il est en lui-même un modèle de réconciliation pour les partenaires et les personnes autochtones et il sème l'espoir pour les étudiantes et étudiants désireux de contribuer à une plus grande justice sociale et à un vivre-ensemble plus équitable.?»

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et présidente du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ).

«?Le Réseau DIALOG relève chaque jour le défi de créer une université ouverte, en interaction avec les savoirs et les valeurs autochtones. Lorsque des obstacles se sont présentés, les partenaires ont innové pour rester fidèles à leur vision. L'égalité, la réciprocité et la diversité font la force du réseau. DIALOG est la preuve que le changement est possible; il offre un modèle concret pour la décolonisation de l'éducation et, plus largement, de la société.?»

Caroline Desbiens, professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine et tourisme autochtones à l'Université Laval

«?Le prix Connexion du CRSH vient couronner 20 ans de travail du Réseau DIALOG, dirigé par ma collègue professeure Carole Lévesque. C'est par le dialogue et au contact des autres que l'on enrichit sa propre expérience et ses propres connaissances. Ainsi, en participant aux activités de DIALOG, les membres des communautés autochtones, de recherche et étudiante sont non seulement amenés à faire valoir leurs points de vue, à définir leurs besoins et à partager le fruit de leurs recherches, mais ils sont aussi exposés à des problématiques et à des approches méthodologiques très différentes les unes des autres. Ces rencontres créent une synergie qui facilite la production de nouveaux savoirs -- et ultimement de nouveaux outils pédagogiques -, mais aussi de nouvelles approches théoriques et méthodologiques. Je suis très fière de faire partie de ce réseau dynamique. »

Nathalie Kermoal, directrice du Rupertsland Centre for Métis Research à l'University of Alberta.

«?DIALOG est une réalisation collective et le résultat d'une mobilisation qui dépasse les manifestations individuelles. C'est à l'enseigne du partage, de l'équité, de la collaboration, de l'éthique et du respect que se dessinent toutes les actions entreprises au nom de ce réseau. Il a fondamentalement changé la nature des relations entre le milieu autochtone et le milieu scientifique en reconnaissant l'apport des savoirs et des sciences autochtones.?»

Nicole O'Bomsawin, enseignante à l'Institution Kiuna.

Le prix Connexion souligne la réalisation d'une initiative remarquable financée par le CRSH qui facilite la transmission et l'échange de connaissances émanant de la recherche au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences sociales et humaines. Il est accordé à une chercheuse, à un chercheur ou à une équipe dont l'initiative a suscité la participation de son établissement ou de la collectivité dans son ensemble et a produit des retombées d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique.

À propos de DIALOG

DIALOG est un réseau stratégique de connaissances créé en 2001 et ancré à l' Institut national de la recherche scientifique , une des constituantes universitaires de l'Université du Québec (Canada). DIALOG est subventionné par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture et par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada .

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1?500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

