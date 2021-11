MY INTELLIGENT MACHINES REMPORTE LE PRIX INNOVATION IA 2021 DÉCERNÉ PAR L'ADRIQ





My Intelligent Machines (« MIMs »), un chef de file en intelligence artificielle et en biologie des systèmes, annonce avoir remporté le Prix Innovation IA 2021 décerné par l'Association pour le développement de la recherche et l'innovation au Québec (ADRIQ) lors du prestigieux gala organisé virtuellement le 25 novembre.

L'innovation de rupture de la Société est au coeur de sa solution logicielle d'intelligence augmentée en soutien aux activités de R-D et à la découverte de cibles thérapeutiques et de biomarqueurs. Cette place centrale de l'innovation a joué un rôle clé dans la nomination de MIMs à la catégorie IA. À noter que ce prix est remporté quelques mois seulement après le Prix Entreprise de l'année 2021 décerné à MIMs par Anges Québec, en reconnaissance de ses technologies avant-gardistes et de son mode de gouvernance.

« Ce prix met en lumière l'équipe exceptionnelle de MIMs derrière le développement de nos solutions propulsées par l'IA, conçues pour changer les paradigmes du développement thérapeutique avec l'avènement de la médecine de précision », déclare Sarah Jenna, cheffe de la direction et co-fondatrice de MIMs.

« L'équipe de My Intelligent Machines est honorée par cette reconnaissance de l'ADRIQ et se sent choyée de croître dans l'écosystème québécois en IA, si dynamique, innovant et prometteur », conclut Sarah Jenna.

Le gala 2021 a également souligné la performance d'entreprises prospères dans plusieurs catégories telles que Partenariat, Recherche industrielle, Innovation, Sciences de la vie et Transformation numérique, entre autres. MIMs félicite chaleureusement les compagnies récipiendaires et toutes les finalistes.

À propos de MIMs

My Intelligent Machines (MIMs) est un chef de file en intelligence artificielle et en biologie des systèmes. MIMs fournit aux compagnies biopharmaceutiques des systèmes d'intelligence augmentée faciles à déployer, qui permettent des simulations biologiques précises dès les premières étapes de la R-D, afin de soutenir les scientifiques en sciences de la vie dans le développement de traitements ciblés et personnalisés. MIMs poursuit son expansion au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos des solutions SaaS de MIMs

MIMs met en marché des systèmes d'intelligence augmentée disponibles sous forme de service-logiciels (SaaS) dans le but d'élargir le champ des possibilités des scientifiques en sciences de la vie. Alors que les solutions conventionnelles en IA fonctionnent généralement comme des « boîtes noires », les solutions logicielles de MIMs créent une synergie entre les scientifiques et la machine, rendant possibles des modélisations précises de la biologie humaine bien en amont des étapes avancées du développement clinique, ce qui réduit substantiellement les coûts et risques importants actuellement encourus. Le logiciel de MIMs permet de procéder à la stratification de patients, la caractérisation d'endotypes, ainsi qu'à la découverte de biomarqueurs avec une précision inégalée et ce, dès les étapes initiales de développement.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 11:40 et diffusé par :