La connaissance de l'e-cigarette, clé du soutien du Parlement européen





Les eurodéputés sont beaucoup plus enclins à admettre que les cigarettes électroniques et les autres nouveaux produits à base de nicotine présentent un risque réduit s'ils possèdent une certaine connaissance du sujet, révèle une récente étude.

Une enquête réalisée par ECigIntelligence et TobaccoIntelligence montre que 70% des eurodéputés ayant une certaine connaissance des cigarettes électroniques les considèrent comme moins nocives que le tabagisme, contre 41% seulement des eurodéputés n'ayant aucune connaissance du sujet.

«Le fait d'avoir des informations précises sur les nouveaux produits à base de nicotine semble avoir un impact décisif sur la perception de cette question par les décideurs politiques, a déclaré Tim Phillips, directeur général d'ECigIntelligence et de TobaccoIntelligence. Les députés européens qui connaissent ces produits conviennent généralement qu'ils comportent moins de risques que le tabagisme. En revanche, ceux qui manquent de connaissances ne l'admettent souvent pas. Les implications de cette constatation pour la politique européenne sont évidentes.»

La différence d'attitude entre les eurodéputés est encore plus marquée s'agissant de deux autres nouveaux types de produits: le tabac chauffé (parfois appelé «heat not burn» ou HNB) et les sachets de nicotine.

En ce qui concerne le tabac chauffé, 74% des eurodéputés possédant quelques connaissances le considèrent moins nocif que le tabagisme, alors que 32% seulement de ceux manquant de connaissances sont de cet avis.

Quant aux sachets de nicotine, presque tous les eurodéputés connaissant ces produits ? 94% ? les considèrent moins nocifs que le tabagisme, mais parmi ceux qui ne les connaissent pas ce chiffre tombe à 26%.

Ces résultats mettent en évidence une tendance globalement similaire à celle révélée par une précédente enquête menée l'an dernier auprès des eurodéputés par ECigIntelligence et TobaccoIntelligence.

Informations générales et contexte (en anglais):

- version intégrale de l'étude: How have MEPs changed in their views about new nicotine products?

- article: MEPs on tobacco harm reduction and European cancer policy

- article: MEP views on taxation of new nicotine products

- article: UK plans for prescription e-cigarettes

- analyse rapide du marché: Economic impact of novel nicotine products in Europe

À propos de nous :

ECigIntelligence et TobaccoIntelligence sont les principaux fournisseurs d'analyses détaillées du marché mondial et de la réglementation, de suivi juridique et de données quantitatives sur le secteur de la cigarette électronique, du tabac chauffé et des alternatives combustibles au tabac dans le monde. Ces informations sont publiées par Tamarind Intelligence, qui produit également CBD-Intel.com et PlatformsIntelligence.com.

