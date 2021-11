Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, feront une annonce...

D'autres études in vitro visant à déterminer l'activité de neutralisation de l'ADG20 contre Omicron sont en cours Soumissions d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de l'ADG20 prévues pour la prévention et le traitement de la COVID-19 au...