Xplornet offrira un accès Internet rapide et fiable à plus de 125 000 foyers et entreprises du Manitoba





Les travaux démarrent pour étendre le réseau de fibre optique et les connexions compatibles avec la norme sans fil 5G à près de 350 municipalités rurales et 30 communautés des Premières Nations

MARKHAM, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Suivant la signature d'une entente sur l'expansion de l'accès Internet à large bande en région rurale avec le gouvernement du Manitoba, Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui qu'il s'apprête à commencer les travaux pour offrir un accès Internet de dernière génération rapide et fiable à 125 000 foyers et entreprises au Manitoba.

Ainsi, près de 350 municipalités rurales et 30 communautés des Premières Nations pourront profiter d'une connexion haute vitesse pour le travail, les études, les soins de santé et l'accès au monde numérique. Dans le cadre de cette entente, Xplornet aura accès à 3 200 kilomètres de fibre « noire » (qui n'est pas reliée à un terminal) déjà installée par Hydro Manitoba. De plus, elle prévoit ajouter à cela 1 500 kilomètres de câble de fibre optique, en plus de mettre à niveau 224 antennes-pylônes pour les rendre compatibles avec la norme sans fil 5G. À terme, ce réseau pourra globalement offrir des connexions pouvant atteindre au moins 50/10 Mbps, ou jusqu'à 1 Gbps dans les zones dessertes par la fibre optique.

« Nous nous réjouissons de cette entente avec le gouvernement du Manitoba qui ouvre la voie vers l'atteinte d'un objectif commun : un meilleur accès à l'Internet pour l'ensemble du Manitoba, a déclaré Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet Communications. Il s'agit d'une étape importante de notre plan qui permettra aux Manitobains habitant en région de profiter de technologies de pointe et de connexions haute vitesse fiables, rapides et économiques. »

Xplornet est déjà bien établie au Manitoba puisqu'elle dessert cette province depuis 2004. Elle a fait l'acquisition de Netset Communications en 2017, et cette même année, elle a choisi de regrouper sa division des Solutions d'affaires dans la municipalité de Brandon. L'acquisition de fournisseurs locaux s'est poursuivie depuis ce temps, notamment Swift tout récemment, ce qui permettra à Xplornet d'étendre son réseau de fibre optique dans le sud-est de la province. Avec l'annonce d'aujourd'hui, Xplornet est en bonne position pour offrir à ses abonnés manitobains ce qu'ils recherchent : un accès Internet plus rapide et plus généreux en matière de données.

Xplornet s'est récemment engagée à améliorer le service offert à ses abonnés en région rurale en investissant 500 millions de dollars d'ici 2025 pour déployer son réseau de fibre optique et pour intégrer la technologie 5G à son réseau fixe sans fil. Elle mène actuellement d'autres projets d'expansion de son réseau de fibre optique au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Nouvelle-Écosse et sur l'Île-du-Prince-Édouard. Par ailleurs, Xplornet déploie actuellement au Nouveau-Brunswick le premier réseau 5G autonome en zone rurale au Canada, et planifie ajouter 250 communautés rurales à son réseau 5G au cours de 2022.

Xplornet prévoit achever les travaux visés par l'annonce d'aujourd'hui d'ici la fin de 2023.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux de fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à coeur.

