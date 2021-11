VIA Rail offre de nouveaux niveaux de confort, d'accessibilité et de durabilité avec sa nouvelle flotte du corridor





OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a franchi une étape historique aujourd'hui avec le dévoilement du premier train de sa nouvelle flotte à la fine pointe de la technologie qui desservira le corridor Québec - Windsor.

C'est devant le tout nouveau train d'essai se trouvant sur l'un des quais de la gare d'Ottawa certifié LEED® que Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail et Françoise Bertrand, présidente du Conseil d'administration ont présenté aux Canadiennes et Canadiens le premier des 32 trains de la nouvelle flotte de VIA Rail du Corridor - l'un des piliers du programme de modernisation de la Société qui aidera à créer le VIA Rail de demain.

« Cette nouvelle flotte marque le début d'une nouvelle ère pour le service ferroviaire voyageur dans le Corridor, qui a vu plus de 4,7 millions de passagers en 2019, soit 96 % de notre achalandage avant la pandémie. En plus d'être parmi l'une des plus écoresponsables en Amérique du Nord, cette nouvelle flotte moderne offrira à nos passagers une expérience de voyage inégalée, entièrement accessible et sans obstacle », a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail.

Le moment est venu de repenser la façon de voyager des Canadiennes et Canadiens

Annoncés dans le budget fédéral de 2018, les fonds pour ces nouveaux trains représentent un investissement près d'un milliard de dollars.

" Les Canadiens font confiance à VIA Rail pour les relier entre eux depuis des années. La nouvelle flotte offrira une nouvelle ère de confort et d'efficacité aux travailleurs, aux familles et aux touristes qui empruntent ces voies. En appuyant le projet de modernisation à grande échelle de VIA Rail, nous investissons dans des moyens accessibles, fiables et respectueux de l'environnement qui permettent aux Canadiens de se voir et de voir leur pays ", a déclaré l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada.

Le premier train a été livré dans les délais, et ses caractéristiques impressionnantes sont gages d'une expérience de voyage inégalée.

Le moment est venu d'offrir de nouveaux niveaux de confort, d'accessibilité et durabilité

Les principales caractéristiques de la nouvelle flotte du Corridor de VIA Rail comprennent entre autres :

Des allées plus larges, des portes intérieures automatiques et sans contact, des plateaux ajustables, des sièges confortables et ergonomiques et une connexion Internet haute vitesse fiable;

Une expérience de voyage entièrement accessible et sans obstacle grâce aux plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, aux cinq espaces d'aide à la mobilité par train, aux grandes toilettes accessibles et à l'affichage en braille et en relief;

Des moteurs diesel avancés et une configuration de train bidirectionnel, ce qui diminue le temps d'opération avec les moteurs en marche et fait donc de la flotte l'une des plus écoresponsables en Amérique du Nord.

Le moment est venu d'agir aujourd'hui pour un avenir meilleur

Les chemins de fer ont façonné le Canada, rapproché les collectivités et stimulé l'économie d'un océan à l'autre. Au moment où le pays travaille à se relever de la pandémie, VIA Rail est prête à continuer à bâtir sur ses 44 ans d'histoire et à jouer un rôle déterminant dans l'avenir de la mobilité durable au Canada.

"Face à la crise climatique et à une demande sans précédent pour une mobilité plus durable, la pertinence du service ferroviaire voyageur est plus forte que jamais", a déclaré Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de VIA Rail. "Cette nouvelle flotte et le projet de train à grande fréquence (TGF) favoriseront cette interconnectivité, car nos passagers pourront voyager plus souvent et plus rapidement vers davantage de destinations."

Les tests hivernaux sur le train d'essai débuteront en décembre 2021, et la mise en service du premier train est prévue au quatrième trimestre de 2022.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

Pour obtenir la trousse média numérique : https://we.tl/t-AlGoPC1t2j

Source : Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications, VIA Rail Canada

