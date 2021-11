Collaboration de Normes d'accessibilité Canada et du Groupe CSA à la création de trois nouvelles normes





OTTAWA, ON et TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada et le Groupe SCA sont fiers d'annoncer leur collaboration en vue de l'élaboration de trois normes d'accessibilité. Les deux se font un plaisir de mettre à contribution leur expertise et leurs ressources pour améliorer les normes d'accessibilité à l'échelle du pays. Cette collaboration mènera aux normes suivantes :

ASC/CSA B651.2, Conception accessible des guichets automatiques bancaires et des dispositifs interactifs libre-service; ASC/CSA B651, Conception accessible pour l'environnement bâti; ASC/CSA B652, Maisons accessibles.

Faits saillants

Conception accessible des guichets automatiques bancaires et des dispositifs interactifs libre-service (ASC/CSA B651.2)

Cette norme porte principalement sur les exigences techniques visant à rendre accessibles et utilisables :

les guichets automatiques bancaires (GAB);

les lieux où se trouvent les guichets;

les autres dispositifs interactifs libre-service destinés au public.

Cette norme regroupera les exigences de deux normes en vigueur du CSA :

i) CAN/CSA B651.1:09 (R2020), Conception accessible des guichets automatiques bancaires;

ii) CAN/CSA B651.2-07 (R2017), Conception accessible des dispositifs interactifs libre-service.

Conception accessible pour l'environnement bâti (ASC/CSA B651)

Il s'agit de la nouvelle édition d'une ancienne norme. Les éléments suivants ont été mis à jour :

environnements extérieurs;

circulation (p. ex. ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques);

indicateurs tactiles de surface de marche;

pièces intérieures (p. ex. salle de bain, cuisine);

sorties d'urgence.

Cette norme est mentionnée dans le Code national du bâtiment et d'autres lois au Canada.

Maisons accessibles (ASC/CSA B652)

Le Groupe CSA travaille déjà à l'élaboration de cette norme nationale du Canada, grâce au financement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Cette norme aidera à définir le modèle d'une maison abordable, adaptable et accessible. Le concept de maison sera ainsi considéré d'un point de vue global.

Elle renfermera des directives fondées sur des données probantes et des pratiques exemplaires en matière de conception, de construction et de modification de maisons.

Citation(s)

« Les normes d'accessibilité sont essentielles pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles. Le Groupe CSA examine les normes en vigueur et élabore de nouvelles normes d'accessibilité, car il a à coeur de veiller à ce que les normes canadiennes contribuent à l'élimination des obstacles pour la population. C'est en combinant nos ressources et en mettant à profit notre savoir et notre expertise que nous réussirons ensemble à atteindre nos objectifs communs. Nous avons la conviction que notre collaboration avec Normes d'accessibilité Canada ne peut que contribuer au processus et au résultat final. »

- Mary Cianchetti, présidente des Normes du Groupe CSA

« Normes d'accessibilité Canada se fait un point d'honneur d'élaborer des normes fondées sur des exigences techniques équitables. D'ailleurs, nous croyons fermement au principe "Rien sans nous", qui est à la base de tout ce que nous faisons. Autrement dit, nous veillons à ce que les personnes en situation de handicap participent à chaque étape du processus. Nous sommes fiers de collaborer avec le Groupe CSA pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles et inclusif. »

- Philip Rizcallah, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

Faits en bref

La participation des Canadiennes et des Canadiens est essentielle à l'élaboration de normes d'accessibilité visant à éliminer les obstacles.

Chaque norme sera mise à la disposition de la population pour consultation.

Le processus d'examen public, qui portera d'abord sur la norme ASC/CSA B651.2, commencera au début de 2022.

Normes d'accessibilité Canada et le Groupe CSA sont soucieux de travailler avec des personnes en situation de handicap et de contribuer à faire du Canada un pays exempt d'obstacle.

