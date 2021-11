Carrefour, Clarins, Evian et Michelin sont nommés marques préférées au niveau national lors de l'édition virtuelle 2021 des World Branding Awards





La quatorzième édition des World Branding Awards a vu plus de 500 marques de plus de 60 pays couronnées "Marque de l'année" et accueilli virtuellement plus de 100 invités du monde entier pour mettre à l'honneur leurs accomplissements à l'occasion de la première remise de prix virtuelle du Forum.

Spotify, Zoom, Yakult, NetFlix, Amazon, CoCo, The Lego Group, Neutrogena, Nescafé, Nike, Heinz, L'Oréal, Starbucks, Beijing Tong Ren Tang, Google, Schwarzkopf et VISA font partie des meilleures marques désignées comme lauréats mondiaux durant cette première cérémonie en ligne qui s'est déroulée au Kensington Palace.

Les lauréats en France sont Carrefour, Clarins, Evian, Président, Cartier et Michelin. Parmi les autres marques lauréates de niveau national figurent Telstra (Australie), Bangkok Bank (Thaïlande), Airland (Hong Kong), Sparco (Italie), Tanduay (Philippines), Sinarmas Land (Indonésie), ToastBox (Singapour), Tanishq (Inde), Nahdi (Arabie saoudite), Natural Aqua Gel Cure (Japon), pour n'en citer que quelques-unes.

Cette année, seulement douze marques ont été retenues pour recevoir un prix de niveau régional, notamment Farmhouse, H&M, Mr D.I.Y., De'Longhi et Pandora ? une distinction à laquelle seules quelques marques ont pu prétendre à la suite du processus exclusif de nomination et d'évaluation du Forum, qui requiert une participation minimum de 70% des consommateurs pour désigner la marque préférée du public.

"L'année 2021 a été extrêmement compliquée pour les entreprises du monde entier. La COVID-19 a forcé de nombreuses marques à s'adapter à la nouvelle normalité, et les prix récompensent les efforts que ces entreprises ont fournis pour renforcer leur image de marque et leurs activités marketing. Chaque lauréat a gagné la sympathie et la confiance de ses consommateurs et les prix sont là pour le rappeler", déclare Richard Rowles, président du conseil du World Branding Forum.

Plus de 1,3 million de votes de consommateurs ont été reçus depuis la création des prix. Cette année, plus de 345 000 consommateurs ont pris part au processus de nomination à l'échelle mondiale. On ne compte en moyenne que sept marques lauréates dans chaque pays, ce qui prouve que remporter un World Branding Award est bel et bien une performance notable.

L'événement a été présenté par l'animatrice de télévision Jemma Forte. Le Forum prévoit de retourner au Kensington Palace l'année prochaine.

Pour des informations complémentaires et la liste complète des lauréats, veuillez visiter awards.brandingforum.org.

À propos des World Branding Awards

Les World Branding Awards sont les prix du World Branding Forum, une organisation à but non lucratif. Ces distinctions viennent récompenser les accomplissements des meilleures marques au monde. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://awards.brandingforum.org.

