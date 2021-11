La riposte du milieu communautaire VIH/sida du Québec pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030





MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le milieu communautaire québécois de lutte contre le sida rend publique sa riposte pour mettre fin au sida, d'ici 2030, sur le territoire québécois.

Coordonnée par la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), cette riposte met de l'avant cinq axes de travail prioritaires pour que le Québec atteigne, d'ici 2025, les nouveaux objectifs de l'ONUSIDA?; objectifs devant être réalisés pour que l'épidémie devienne chose du passé à l'horizon 2030.

Axes de la Riposte communautaire québécoise au VIH/sida :

Améliorer l'accès au dépistage du VIH et de toutes les ITSS?; Soutenir l'adhésion au traitement du VIH et de toutes les ITSS?; Poursuivre les efforts en réduction des risques et des méfaits par le déploiement de services adaptés aux besoins des personnes et des populations clés?; Agir sur les déterminants sociaux de la santé (ex. : accès au logement, pauvreté, etc.) en créant des environnements favorables?; Développer des partenariats intersectoriels.

Ces cinq axes de travail et leurs champs d'action respectifs sont les fondements sur lesquels la COCQ-SIDA et ses organismes-membres développeront leur plan d'action pour les cinq prochaines années.

La Riposte communautaire québécoise au VIH/sida va donc s'appuyer sur la concertation et la mobilisation pour faire en sorte que le Québec et le Canada accentuent leurs efforts dans la lutte contre le sida et le VIH. Tous les outils pour mettre fin à cette épidémie existent. Il ne manque que la volonté politique. Or, lorsque cette volonté est présente, les résultats sont toujours probants. Nos gouvernements l'ont démontré par leur gestion de la pandémie de COVID-19.

Avec la Riposte, le milieu communautaire VIH/sida vient renforcer son rôle d'acteur clé dans la lutte contre le VIH/sida au Québec et montrer qu'il est prêt à travailler de concert - appuyé par des ressources adéquates - avec les divers paliers gouvernementaux pour qu'à l'horizon 2030, l'épidémie soit totalement contrôlée.

Est-ce que le gouvernement québécois est prêt à rallumer le flambeau, à réinvestir temps et argent pour faire du Québec un leader mondial dans la lutte contre le VIH pour les cinq prochaines années?? Est-ce que le gouvernement canadien est prêt à investir davantage pour soutenir son « intensification » de la lutte contre le VIH ? S'associer à la Riposte communautaire québécoise au VIH/sida, ne serait-ce pas un bon moyen pour y parvenir?? Une approche à considérer dans le contexte où Montréal accueillera, en juillet 2022, la conférence internationale sur le sida.

À propos de COCQ-SIDA : Regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide l'action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. COCQ-SIDA est l'un des quatre membres fondateurs de Coalition PLUS.

Ken Monteith

Directeur général

COCQ-SIDA

Rapport de la Riposte communautaire québécoise au VIH/sida

Ce rapport présente le contexte, la démarche et ses résultats.

