1NCE nomme Ivo Rook au poste de directeur des opérations





- L'ancien vice-président principal de T-Mobile / Sprint dirigera désormais l'expansion internationale

- SoftBank et Deutsche Telekom ont récemment investi 50 millions de dollars dans 1NCE

- Rook renforce la position de 1NCE comme l'un des fournisseurs de solutions IoT à la croissance la plus rapide ; actuellement disponible dans plus de 100 pays

COLOGNE, Allemagne, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- 1NCE, l'inventeur du premier tarif forfaitaire IoT mondial, a nommé Ivo Rook comme nouveau directeur dess opérations. Rook était auparavant directeur général de l'IoT chez Vodafone, vice-président principal chez T-Mobile / Sprint et agent de liaison pour SoftBank Group. Rook dirigera les opérations de 1NCE, qui a récemment reçu un investissement de 50 millions de dollars de SoftBank et de Deutsche Telekom, alors que l'entreprise élabore des plans d'expansion dynamiques aux États-Unis et en Asie. De plus, il dirigera les ingénieurs de 1NCE qui développeront la prochaine génération de logiciels de l'Internet des objets (IoT) de l'entreprise.

« Ivo est un véritable leader d'opinion et est à l'avant-garde de l'IoT depuis que cette technologie a été lancée sur le marché. Son expérience et son leadership sont sans égal et nous sommes ravis qu'il dirige nos ambitieux objectifs internationaux et notre expansion aux États-Unis et en Asie », a déclaré Alexander P. Sator, PDG de 1NCE.

Rook est un pionnier reconnu de l'IoT qui a travaillé pour de grands opérateurs de télécommunications ainsi que dans le domaine du capital-investissement. Ses compétences uniques aideront 1NCE à analyser le marché mondial de l'IoT et à choisir les meilleurs axes de développement possibles.

« Plus de 70 % de tous les projets IoT ont des exigences internationales et 1NCE est parfaitement positionnée pour servir ces clients internationaux en intégrant plusieurs réseaux et supports. Une plateforme logicielle IoT native sur cloud développée en interne, des tarifs avant-gardistes et des partenaires tels que Deutsche Telekom et AWS complètent cette synergie parfaite pour les applications IoT », a déclaré Ivo Rook, directeur des opérations de 1NCE.

À PROPOS DE 1NCE

1NCE, l'inventeur du « forfait IoT », est un opérateur de réseau IoT mondial offrant une connectivité cellulaire et des services logiciels rapides, sécurisés et fiables dans plus de 100 pays à travers le monde. 1NCE coopère avec Deutsche Telekom AG et ses partenaires d'itinérance pour soutenir toutes les normes communes de communication mobile telles que 2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT et LTE-M.

Le forfait IoT de 1NCE est conçu pour correspondre à toute la durée de vie d'un appareil IoT avec un seul et unique paiement. Cela rend les applications IoT réellement abordables et évolutives pour des cas d'utilisation tels que le comptage intelligent, le suivi des actifs ou la télématique des véhicules. 1NCE offre également sa technologie aux opérateurs de réseaux mobiles en tant que solution « Platform-as-a-Service ». 1NCE, dont le siège est à Cologne, en Allemagne, a été fondée en 2017 avec Deutsche Telekom AG et compte 150 collaborateurs à Cologne, Hambourg, Amsterdam, Londres, Rome, Paris, Varsovie, Hong Kong et Riga. Pour en savoir plus : www.1nce.com

