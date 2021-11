La réunion 2021 de l'International Finance Forum vise à accroître le développement durable à l'échelle mondiale





GUANGZHOU, Chine, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L'International Finance Forum (forum international de la finance, soit IFF) a annoncé aujourd'hui que son 18e sommet annuel aura lieu à Guangzhou et en ligne du 3 au 5 décembre, et aura pour thème « Le développement durable à l'ère des défis mondiaux : concurrence, changement et coopération ».

« Cette année, nous avons connu de grandes incertitudes causées par la pandémie. Celle-ci a eu d'énormes répercussions sur l'économie mondiale, la société et la vie des gens, a déclaré Shen Guofei, secrétaire général adjoint de la fondation de l'IFF. Face à de tels défis mondiaux, le sommet vise à inviter les dirigeants du monde entier de divers horizons pour discuter et chercher des solutions, pour renforcer la coopération relative au contrôle des infections à la COVID-19, soutenir la reprise économique et réagir aux changements climatiques. »

L'événement de trois jours présentera des sous-forums relatifs à divers sujets, qui donneront lieu à des discussions sur les plus récents rapports de recherche et politiques, notamment :

les nouveaux paysages de l'économie mondiale : interprétation, perspectives et réflexion;

l'inflation mondiale, les dettes et les risques économiques : répercussions et interventions;

l'initiative mondiale pour la tarification du carbone;

les relations Chine-États-Unis;

la prospérité commune, la troisième distribution (qui encourage les groupes à revenu élevé à redonner à la société) et le développement durable exhaustif;

le développement durable au sein de la Belt and Road Initiative ( BRI ) et l'expérience de la Chine en matière de réduction de la pauvreté.

Les dirigeants des secteurs de la gouvernance, de la finance, des affaires et du monde universitaire prendront part au Forum. Parmi les principaux participants figurent Jose Manuel Barroso, ancien premier ministre du Portugal et président du conseil d'administration de Gavi, l'Alliance du vaccin, ainsi que Han Seung-soo, ancien premier ministre de la République de Corée et président de la 56e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'organisation de l'IFF publiera le Financial Development Report & Global Green Finance Index Rankings (Rapport sur le développement financier mondial 2021 et classement de l'indice mondial de la finance verte). Ce rapport passe en revue les récents développements, explore les facteurs stimulant le développement et fournit des recommandations concernant les politiques nationales et la coopération internationale afin de promouvoir la finance verte. Il compile également un indice mondial du développement de la finance verte et un classement par pays.

À propos de l'International Finance Forum (IFF)

L'International Finance Forum est une organisation non gouvernementale indépendante et sans but lucratif, fondée à Pékin en 2003. Créé par des dirigeants financiers de plus de 20 pays, régions et organisations internationales, dont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et les Nations Unies, l'IFF est une plateforme de dialogue et de communication de haut niveau qui existe depuis longtemps. La réunion 2021 de l'IFF est organisée conjointement par le Forum, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (ou CCPIT) et le gouvernement municipal de Guangzhou. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=240 .

