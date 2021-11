InVeris Training Solutions présente SRCEtm, un système d'entraînement révolutionnaire basé sur la réalité augmentée





InVeris Training Solutions, le principal fournisseur de systèmes intégrés d'entraînement au tir réel et aux armes virtuelles pour les forces armées, les forces de l'ordre et les champs de tir commerciaux, a dévoilé aujourd'hui SRCEtm (See, Rehearse, Collectively Experience ou « Source »), un simulateur d'entraînement aux armes non attaché et révolutionnaire basé sur la réalité augmentée (RA). InVeris Training Solutions est spécialisée dans la fourniture de la technologie de réalité augmentée la plus avancée qui soit dans un simulateur d'entraînement destiné aux forces armées et aux forces de l'ordre, un exploit que de nombreux acteurs de l'industrie pensaient ne pas voir arriver avant plusieurs années.

« La réalité augmentée offre le meilleur du monde virtuel et du monde réel d'une manière totalement réaliste, transparente, personnalisable et économique », a déclaré Al Weggeman, PDG d'InVeris. « Les installations d'entraînement physique peuvent être numérisées et augmentées pour devenir instantanément des maisons de tir (shoot houses) en intégrant du contenu extérieur en seulement quelques minutes. Plus important encore, nous pouvons mesurer et comparer les performances individuelles et les performances d'équipe avec un suivi en temps réel et de très haute précision de la localisation pour chaque participant, chaque arme et même chaque cartouche de munitions. »

Les séances critiques d'entraînement au recours à la force peuvent désormais avoir lieu là où cela est nécessaire ou n'importe où dans le monde. Cette technologie immersive, exhaustive et inédite offre un moyen de voir, de répéter et d'expérimenter collectivement différentes techniques, tactiques et procédures avec une localisation, des mouvements, une orientation et une détection biométrique en temps réel pour l'entraînement et les opérations. La technologie de numérisation exclusive du SRCE permet aux instructeurs de capturer l'espace destiné à être utilisé comme maison de tir à l'aide d'une tablette ou de tout autre appareil doté d'une caméra haute résolution. Les forces hostiles, les suspects, les leurres, les otages et d'autres parties sont tous livrés numériquement, éliminant ainsi le besoin de faire appel à des acteurs ou « role players » pour incarner la partie adverse. La capacité du SRCE à créer très rapidement une maison de tir virtuelle se prête à un entraînement actif des tireurs et à la répétition des missions. La technologie portable et non attachée, qui inclut un visiocasque de RA, offre une immersion réaliste sans compromettre la liberté de mouvement et est entièrement compatible avec les armes de simulation BlueFire® très précises d'InVeris.

La procédure interactive et sans précédent d'examen après action (after-action review, AAR) permet de recueillir des données de performance à des fins d'analyse statistique de paramètres jusqu'ici non disponibles, y compris la direction du canon, la décharge de l'arme, les cartouches manquantes, le suivi des yeux et le placement de la tête. Les capteurs corporels surveillent la fréquence cardiaque, la respiration, la direction du regard et d'autres signes biologiques des stagiaires en temps réel. Les stagiaires peuvent même revenir sur leur session précédente, en étudiant chaque élément ayant eu un rôle autour d'eux, et ce type de visualisation permet de revoir les performances au cours des opérations. Cet examen AAR hautement immersif permet aux instructeurs de bénéficier d'une opportunité optimale d'augmenter la fidélité à l'entraînement et la rétention des informations.

Pour plus d'informations sur le SRCE, visitez https://www.inveristraining.com/srce.

À propos d'InVeris Training Solutions

InVeris Training Solutions apporte des solutions d'entraînement de pointe pour les forces armées, les forces de l'ordre et les propriétaires de champs de tir commerciaux du monde entier. Aux côtés de ses sociétés patrimoniales FATS® et Caswell, InVeris Training Solutions a, au cours de ses 95 années d'existence, déployé à l'échelle mondiale plus de 15 500 aires d'entraînement au tir réel et 7 500 systèmes virtuels. La Société est basée à Suwanee, dans l'État de Géorgie, et travaille en partenariat avec des clients aux États-Unis et à travers le monde, depuis ses installations situées sur cinq continents.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 00:05 et diffusé par :