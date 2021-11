WestJet annonce la nomination de Karl Schuster au poste de vice-président directeur et chef de la fidélisation





CALGARY, AB, le 29 nov. 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination de Karl Schuster au poste de vice-président directeur et chef de la fidélisation de la compagnie aérienne. M. Schuster se joindra à l'équipe de direction de WestJet au début de 2022, une fois le processus d'immigration terminé.

Karl Schuster compte plus de 19 ans d'expérience en fidélisation, dont six ans à titre de chef de la direction de Velocity Frequent Flyer, le programme de fidélisation primé de Virgin Australia. M. Schuster a fait de Velocity l'un des plus importants programmes de fidélisation en Australie, faisant passer le nombre d'abonnés de 5,3 millions à 10 millions et augmentant ainsi considérablement les revenus annuels de la société. De plus, à ce titre, il a participé à la mise en place de partenariats croissants avec des marques dignes de mention partout au pays. Avant Velocity, M. Schuster a dirigé des programmes de fidélisation pluriannuels pour Qantas, British Airways et Malaysian Airlines. Dans son rôle d'expert-conseil chez Aimia Inc., il a travaillé avec divers types de compagnies aériennes pendant presque 15 années.

« Karl a une expérience impressionnante; il a stimulé une croissance exponentielle pour un éventail diversifié de programmes de fidélisation et a généré d'excellents résultats grâce à son sens de l'innovation et à son approche stratégique, a déclaré Harry Taylor, président et chef de la direction par intérim de WestJet. Nous avons hâte d'accueillir Karl chez WestJet. Sa vaste expertise lui permettra de porter le programme de fidélisation de WestJet à de nouveaux sommets. »

Le rôle de chef de la fidélisation est un nouveau poste créé pour la compagnie aérienne. Le titulaire devra mettre à l'épreuve son sens de l'innovation et son leadership pour consolider le programme de fidélisation, les produits, les services et les partenariats de WestJet.

« Alors que WestJet passe de la reprise à l'expansion, elle fait d'importants investissements dans son programme de fidélisation, qui a déjà du succès. Je suis ravi de me joindre à l'équipe à un moment aussi crucial, a ajouté Karl Schuster. À mesure que la compagnie aérienne se rebâtit, une voie incroyable se dessine pour Récompenses WestJet. Nous travaillerons donc à offrir aux clients plus d'avantages et de privilèges en améliorant nos programmes de fidélisation intéressants et novateurs. Je suis heureux d'intégrer l'équipe de fidélisation très performante de WestJet et de me joindre aux côtés d'Arcy Monaghan, vice-président, programmes de fidélisation chez WestJet. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec lui et l'équipe pour faire progresser notre programme. »

À propos de Récompenses WestJet

Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent et échangent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits Vacances, entre autres. Les membres peuvent maximiser leur pouvoir d'achat en ajoutant une carte WestJet Mastercard? RBC® à leur portefeuille et en accumulant des dollars WestJet grâce à leurs achats courants. Les membres des niveaux Platine, Or et Argent de Récompenses WestJet peuvent tirer parti d'avantages comme l'enregistrement gratuit de bagages, la présélection de sièges, l'accès au salon d'aéroport, les services aéroportuaires prioritaires, les surclassements gratuits et plus encore.

À propos de WestJet?

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .?

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :?

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation sur le plan de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)?

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)?

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)?

