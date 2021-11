Zone nationale de développement économique et technologique de Nanning : offrir des possibilités aux enseignants de la prochaine génération





NANNING, Chine, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Récemment, alors que d'excellents enseignants ont pris leurs fonctions, le premier événement de recrutement de talents dans le domaine de l'éducation de la zone nationale de développement économique et technologique de Nanning, qui s'adressait aux établissements d'enseignement supérieur de la région, comme la Guangxi Normal University, s'est conclu avec succès.

Lors de cet événement, la zone nationale de développement économique et technologique de Nanning a offert un total de 38 postes d'enseignement dans la région afin de promouvoir le recrutement de talents dans le secteur de l'éducation, dans les collèges et universités. Selon le Comité de gestion de la zone nationale de développement économique et technologique de Nanning, les résultats ont été encourageants. Ce recrutement d'enseignants constitue le premier salon de l'emploi pour les établissements d'enseignement supérieur organisé dans la région. Respectant des normes élevées et des exigences strictes en tout temps, l'événement a été marqué par une liste confidentielle de questions, le transport sécurisé des questions du test, la notation rapide et des entrevues en personne, ainsi que par la présence des dirigeants d'école le même jour pour sélectionner les candidats qui répondaient aux exigences. Le processus s'est révélé être efficace pour la sélection des talents. L'événement a attiré 167 étudiants. Au total, 21 personnes ont été embauchées sur place, dont 6 ont un diplôme et sont très compétentes.

La zone nationale de développement économique et technologique de Nanning a toujours adhéré à la stratégie de « développer la région grâce à la science et à l'éducation » et de la « renforcer avec des talents ». Par la suite, la zone de développement continuera d'explorer le modèle d'organiser ses salons de l'emploi sur les campus, d'établir un mécanisme de coopération avec des collèges et des universités, d'améliorer la méthode de recrutement des talents et d'optimiser l'environnement pour la croissance des talents. En organisant des salons de l'emploi sur les campus et en optimisant ses services, zone nationale de développement économique et technologique de Nanning s'efforcera d'attirer et de retenir des talents ainsi que d'exploiter pleinement leur potentiel. Grâce à une plus grande détermination, à des efforts plus vigoureux et à des mesures plus pratiques pour promouvoir la création d'une mine de talents, la région fournira un soutien intellectuel substantiel pour le développement de haute qualité du secteur de l'éducation.

