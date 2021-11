Train Baise Yihao : depuis Baise, dans le Guangxi, couvrant tout le pays et reliant les pays de l'ASEAN





BAISE, Chine, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Récemment, la cérémonie de lancement du train spécial « Baise Yihao », sur la ligne spéciale de logistique de la chaîne du froid Baise-Shenzhen, s'est tenue au China-ASEAN Agricultural Products Trading Center, marquant l'entrée officielle des produits agricoles de Baise sur le marché de Shenzhen par le biais du train spécial de logistique de la chaîne du froid et devenant un autre moyen efficace pour Baise de s'intégrer dans la construction de la Grande Baie (GBA) du Guangdong-Hong Kong-Macao, selon le département de la publicité de la ville de Baise.

Baise City est une base réputée pour le « transport de légumes du sud vers le nord », où plus de 3 millions de mu (5 millions d'acres) de légumes écologiques sont plantés chaque année. Depuis son ouverture officielle le 11 décembre 2013, le train spécial de la chaîne du froid « Baise Yihao », en tant que projet national bénéficiant au peuple par le « transport des légumes du sud vers le nord et des fruits du nord vers le sud », a non seulement transporté en continu les fruits et légumes produits à Baise vers plus de 100 grandes et moyennes villes, 23 provinces et régions autonomes telles que Beijing, Shanghai et Guangzhou, mais a également résolu les problèmes de vente de nombreux fruits et légumes à bas prix invendables à Baise, augmentant ainsi les revenus des agriculteurs. En outre, il a apporté des changements révolutionnaires dans le transport des produits agricoles, et a grandement contribué à la réduction de la pauvreté et à la revitalisation des zones rurales.

Entre-temps, grâce aux avantages géographiques uniques du « Baise Yihao », un système de transport multimodal pour le transport transfrontalier de Baise Yihao par voie maritime et par voie ferrée publique a été mis en place à travers des ports tels que Longbang, Pingxiang et Fangchenggang. Le train national spécial fruits et légumes de Baise Yihao et le train de transport transfrontalier direct sino-vietnamien de Baise Yihao sont reliés aux villes nodales de l'Express ferroviaire Chine-Europe telles que Chongqing, Chengdu, Wuhan, Zhengzhou et Beijing, ainsi qu'aux villes nodales des passages vers le sud dans le Sichuan, le Guizhou et le Guangxi, étendant ainsi l'influence du « Baise Yihao » à tout le pays et même au monde entier. Le projet « Baise Yihao » a été classé par le ministère des transports comme le premier projet national de démonstration de la construction d'une chaîne logistique du froid en Eurasie. En outre, le système logistique de la chaîne du froid de Baise Yihao a été intégré avec succès à l'initiative « Belt and Road ».

Actuellement, Baise Yihao a établi des centres de distribution logistique spéciaux pour les fruits et légumes à Baise, Nanning, Fangchenggang, Pingxiang, Shenzhen, Beijing, Langfang, Tianjin, Shenyang, Zhengzhou, Wuhan, Chongqing, Chengdu, Ho Chi Minh Ville, Hanoi, Phnom Penh, Bangkok, etc. S'appuyant sur son vaste réseau, Baise Yihao a fondamentalement atteint l'objectif de partir de Baise, basée dans le Guangxi, d'influencer l'ensemble du pays et de relier les pays de l'ASEAN.

Depuis son ouverture fin 2013, le train spécial intérieur « Baise Yihao » a circulé 233 fois, avec un volume total de fret d'environ 116 000 tonnes ; depuis l'ouverture du train de transport direct transfrontalier sino-vietnamien Baise Yihao le 28 novembre 2017, 164 voyages ont été effectués avec un volume total de fret de 69 000 tonnes.

Légende : Processus de levage du train spécial « Baise Yihao »

