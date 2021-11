Wemade organise un évènement spectaculaire pour célébrer les 100 jours depuis le lancement mondial de MIR4





Le jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) mobile magistral « MIR4 » de Wemade organisera un évènement spectaculaire commençant le 30 novembre pour célébrer le 100e jour de son lancement mondial.

L'évènement de participation commémoratif pour les 100 jours du service de lancement mondial de « MIR4 » se déroulera pendant deux semaines et des récompenses spéciales seront offertes, notamment Divine Dragon's Blessing, Enhancement Stones, Summoning Tickets et une boîte spéciale contenant divers matériels. Le Divine Dragon's Blessing permettra aux joueurs de rechallenger la combinaison d'objets. Divine Dragon's Blessing permettra aux joueurs de combiner divers matériels de dragon, des Spirit Stones et des Skill Tomes. Les joueurs peuvent choisir une boîte d'objets qu'ils veulent rechallenger en fonction du grade de combinaison d'objets qu'ils ont tenté (et échoué) jusqu'ici. En outre, tout en chassant des monstres sur le continent Mir, les joueurs peuvent obtenir des Dragon Fruits, qui peuvent à leur tour être échangés pour une Mystic Summon Box, des Blue Dragon Statues rares et épiques, des billets Magic Square, et des billets Secret Peak.

Les billets Wayfarer Travel seront également mis à jour, ce qui permettra des transferts à un serveur différent. Les joueurs peuvent transférer des serveurs s'ils sont au niveau 40 ou supérieur. Un billet Wayfarer Travel est nécessaire pour transférer les serveurs ; deux billets pour changer de monde, et trois billets pour changer de région.

De nouveaux esprits seront également mis à jour ce jour-là, y compris Bloodtip Drago, un esprit d'élément de feu de grade légendaire, et Leocrat Khun, un esprit d'élément de terre de grade épique. Pour commémorer le lancement de nouveaux esprits, un Spirit Special Summon sera disponible pendant deux semaines, jusqu'à la mise à jour du 14 décembre. Les joueurs qui obtiennent un esprit de grade épique dans le Spirit Special Summon auront 100 % de chance d'obtenir le nouvel esprit, Leocrat Khun.

Ma bataille deviendra notre guerre à tous ! Un complément d'information sur « MIR4 » est fourni sur le site Web officiel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

