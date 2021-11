LabGenius nomme le Dr Gino Van Heeke au poste de directeur scientifique





LabGenius, la société d'ingénierie des protéines par apprentissage automatique, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Gino Van Heeke au poste de directeur scientifique. Dans le cadre de cette fonction, Gino mettra à profit sa longue expérience dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments pour orienter la stratégie scientifique de LabGenius.

« Je suis extrêmement heureux d'accueillir Gino dans l'entreprise en tant que directeur scientifique », déclare le Dr James Field, fondateur et PDG de LabGenius. « Gino est un chef de file scientifique accompli doté d'une feuille de route impressionnante qui a su faire avancer avec succès des médicaments candidats au stade du développement préclinique et clinique. »

Gino intègre LabGenius après avoir travaillé chez Engitix Therapeutics en tant que directeur scientifique, où il a procédé à l'élaboration d'un portefeuille de projets et lancé la première campagne de découverte de médicaments de l'entreprise. Avant cela, Gino occupait le poste de directeur principal, découverte et développement précoce chez Ablynx, où il a contribué à diriger la découverte des médicaments candidats NANOBODY® ainsi que leur transition vers le stade du développement clinique. Avant d'évoluer vers la biotechnologie, Gino a occupé pendant 22 ans plusieurs postes de direction au sein des Novartis Institutes for Biomedical Research, dont celui de directeur général des produits biologiques.

S'exprimant à propos de sa nomination, le Dr Gino Van Heeke déclare : « La plateforme d'ingénierie des protéines par apprentissage automatique mise au point de façon experte par l'équipe de LabGenius offre une occasion unique de révolutionner la façon dont les médicaments sont découverts. Grâce à ces bases solides, je me réjouis de rejoindre l'entreprise et de mettre à profit mes connaissances et mon expérience relatives à la découverte de médicaments pour que notre plateforme unique soit utilisée le plus efficacement possible. »

Le Dr Edwin Moses, président de LabGenius, commente : « L'expertise de Gino en matière de recherche translationnelle et la plateforme de découverte de médicaments par apprentissage automatique de LabGenius, forment une excellente combinaison qui, j'en suis persuadé, contribuera à l'accélération du développement de l'entreprise. »

À propos de LabGenius

LabGenius est une société d'ingénierie des protéines par apprentissage automatique accélérant la découverte de nouvelles thérapies grâce à la co-optimisation de propriétés aux vertus thérapeutiques intéressantes. Sa plateforme de découverte, EVATM, intègre plusieurs technologies de pointe issues des domaines de la science informatique, de l'automatisation robotique et de la biologie synthétique. Basée à Londres au Royaume-Uni, l'équipe de LabGenius se compose d'experts en ingénierie des protéines, biologie synthétique, génie logiciel, sciences des données et automatisation robotique.

