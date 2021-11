Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 30 novembre 2021





QUÉBEC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 30 novembre 2021. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conférence de presse concernant la main d'oeuvre

Heure : 13 h Lieu : Québec

Le lieu où se tiendra l'activité sera confirmé seulement aux caméras, journalistes et photographes accrédité(e)s.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.

Veuillez noter que trois caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) ainsi que deux photographes (photographe pool) seront autorisés sur place.

Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire auprès de Mme Nadia Talbot à nadia.talbot@mce.gouv.qc.ca, avant 8h ce mardi 30 novembre 2021. Seuls celles et ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront participer à cette conférence de presse.

L'application VaxiCode sera utilisée pour vérifier la preuve vaccinale de tous les participants à l'événement.

Période des questions et réponses orales

Heure : 14 h Lieu : Salon Bleu

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Rencontre avec le directeur général de l'école national de l'administration publique, M. Guy Laforest (fermée aux médias)

Heure : 16 h Lieu : Édifice Honoré-Mercier

835, boulevard René-Lévesque

Québec (Québec) G1A 1B4

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 29 novembre 2021 à 19:00 et diffusé par :