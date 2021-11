Milieu communautaire autonome ignoré dans le mini budget du 25 novembre !





Le ROCLD, membre du Regroupement québécois de l'Action communautaire autonome, se prépare à augmenter les moyens de pression face à l'inertie gouvernementale.

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les organismes communautaires autonomes sont eux-aussi touchés par l'inflation et la pénurie de main d'oeuvre, les deux principaux enjeux du mini budget. Pourtant, aucune augmentation substantielle de financement n'est prévue dans la mise à jour économique pour 2021-2022, laissant le milieu communautaire en proie à une grande précarité financière malgré la bonne croissance économique que vit le Québec actuellement.

Sur le front de la réussite éducative des jeunes, les mêmes questions de rétention de personnel et d'augmentation des coûts d'activité des organismes communautaires de lutte au décrochage (OCLD) demeurent sans réponse du gouvernement. Alors que la pandémie a des conséquences majeures sur la réussite scolaire et éducative des jeunes, les organismes communautaires ont dû redoubler d'effort pour soutenir les jeunes les plus en difficulté, et ce, malgré la grande précarité de leur financement. Il y a même des OCLD reconnus par le ministère de l'Éducation qui n'ont toujours aucun financement de celui-ci. Ces organismes sont pourtant essentiels pour la réussite scolaire des jeunes de leur région.

« À force de faire toujours plus avec toujours moins de ressources, le milieu communautaire autonome est sur le point de craquer. De par notre mission auprès des enfants et des jeunes en difficulté, nous avons jusqu'ici évité la rupture de services, mais la situation est critique et ne peut être ignorée plus longtemps. On se prépare donc à augmenter les moyens de pression. S'il le faut, nous irons en grève », explique Mélanie Marsolais, directrice générale du ROCLD.

Le manque de reconnaissance et d'un financement adéquat du travail des OCLD a assez duré! Depuis trop longtemps, le gouvernement promet des montants décisifs destinés au financement à la mission des organismes ainsi qu'un plan d'action gouvernemental pour mieux soutenir le milieu communautaire. Moins d'un an avant les prochaines élections, rien de concret n'a encore été réalisé. Le milieu est à bout de souffle, le financement ne peut plus attendre.

À propos du ROCLD

Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) compte 59 organismes communautaire autonome répartis dans quatorze régions du Québec. Ces organismes accompagnent et soutiennent plus de 8?000 jeunes en difficulté chaque année. Le ROCD a pour mission de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes communautaires qui travaillent à la problématique du décrochage scolaire, d'assurer leur représentation en tant qu'interlocuteur privilégié auprès des diverses instances publiques et communautaires, de les soutenir dans la consolidation et le développement de leurs activités.

À propos d'Engagez-vous pour le communautaire

Initié par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) en 2016, Engagez-vous pour le communautaire est une campagne de mobilisation qui unit tous les secteurs de l'action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés.

