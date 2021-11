Avis aux médias - Le ministre Fraser se rend au Guatemala





OTTAWA, ON, le 29 nov. 2021 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, se rendra au Guatemala pour rencontrer le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, ainsi que des représentants de haut niveau des pays d'Amérique centrale et des États-Unis. Cette visite mettra en lumière l'engagement du Canada à travailler avec d'autres États afin de trouver des solutions au déplacement forcé des peuples dans la région.

Le ministre représentera également le Canada en tant que président actuel de la plate-forme de soutien du Cadre régional global de protection et de solutions pour l'Amérique centrale et le Mexique (MIRPS) en participant à la réunion ministérielle annuelle du MIRPS. MIRPS est l'acronyme espagnol du Cadre régional global de protection et de solutions pour l'Amérique centrale et le Mexique, qui a été développé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à l'appui du Pacte mondial sur les réfugiés.

La réunion ministérielle annuelle du MIRPS peut être visionnée en direct :



Date : le mardi 30 novembre, 2021

Heure : 10h à 13h (HE)

Coordonnées :

Lien pour rejoindre

Code d'accès: 118614

