Mardi je donne : Une célébration de 10 années de générosité et d'unité à travers le monde

OTTAWA, ON, le 29 nov. 2021 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative mondiale, la Fondation Rideau Hall (FRH) et CanaDon demandent à toute la population canadienne de témoigner sa générosité, le mardi 30 novembre, à l'occasion de Mardi je donne : une journée de générosité et d'unité à travers le monde.

Mardi je donne permet aux gens d'ici, aux organismes de bienfaisance et aux entreprises de s'unir afin de célébrer la générosité et de participer à des activités visant à soutenir les organismes de bienfaisance et les OBNL. Et cette année, alors que nous soulignons le dixième anniversaire du mouvement Mardi je donne, nous nous joignons à 80 autres pays pour trouver des façons d'aider, de donner, de faire preuve de bonté, de remercier et de partager ce que nous avons avec les personnes dans le besoin.

« Chaque personne a quelque chose à donner et chaque geste de générosité est important », dit Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Que ce soit en aidant un voisin ou un étranger, en faisant du bénévolat pour son organisme préféré ou en soutenant des causes par des dons, à travers la planète Mardi je donne permet aux gens de s'unir afin de montrer leur solidarité -- d'utiliser leur pouvoir personnel de générosité envers leur prochain, et de construire ensemble une communauté, un pays et un monde plus attentionnés et bienveillants pour tous les membres de la société. »

« La générosité a le pouvoir de nous unir et de nous guérir, en temps de prospérité comme en temps de crise », affirme Marina Glogovac, présidente-directrice générale de CanaDon. « Ces deux dernières années, beaucoup d'entre nous ont souffert d'isolement, et cette pandémie a été difficile pour une trop grande partie de la population canadienne. Grâce à Mardi je donne, nous avons l'occasion de renforcer nos communautés par toutes sortes de gestes de générosité, et de soutenir les organismes de bienfaisance qui peinent à répondre à la forte augmentation de la demande pour leurs services. »

Quelques extraordinaires initiatives canadiennes pour Mardi je donne

Le mouvement communautaire GivingBlack, mené par la Fondation pour les communautés noires, met en lumière le sous-financement des organismes desservant les populations noires et dirigés par des Noirs, et plus spécifiquement les constatations de son rapport NON FINANCÉ : LES COMMUNAUTÉS NOIRES, LES OUBLIÉS DE LA PHILANTHROPIE CANADIENNE. Consulter les recommandations et les appels à l'action du rapport.

YukonGives est un collectif communautaire qui veut appuyer les organismes locaux faisant un excellent travail dans leurs communautés. Au Yukon , plus d'une centaine d'organismes oeuvrent dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la jeunesse, etc.

, plus d'une centaine d'organismes oeuvrent dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la jeunesse, etc. Scouts Canada lance un nouveau défi pour Mardi je donne, et encourage les jeunes de partout au pays à s'informer au sujet de ce mouvement et à faire des actes de bonté. Que ce soit en aidant un voisin, en pelletant une entrée, ou en rédigeant des messages pour des personnes âgées, les jeunes qui participent peuvent gagner un insigne « Donateur officiel Mardi je donne », tout en contribuant à bâtir un monde meilleur!

lance un nouveau défi pour Mardi je donne, et encourage les jeunes de partout au pays à s'informer au sujet de ce mouvement et à faire des actes de bonté. Que ce soit en aidant un voisin, en pelletant une entrée, ou en rédigeant des messages pour des personnes âgées, les jeunes qui participent peuvent gagner un insigne « Donateur officiel Mardi je donne », tout en contribuant à bâtir un monde meilleur! Pour connaître d'autres excellentes activités et campagnes Mardi je donne, visiter MardiJeDonne.ca

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance national, enregistré, qui mobilise des idées, des personnes et des ressources en vue d'accroître l'impact du Bureau du gouverneur général à titre d'institution clé de la démocratie canadienne. En travaillant à l'édification d'un Canada meilleur, la FRH célèbre ce qui se fait de mieux au Canada, et collabore avec des partenaires en vue d'améliorer la qualité de vie et de créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer.

Pour mieux connaître la FRH, visitez www.rhf-frh.ca/fr et suivez-nous sur Twitter @RideauHallFdn.

À propos de CanaDon

CanaDon est une fondation caritative dont la mission est d'accroître les dons au Canada grâce à la technologie. CanaDon.org est un guichet unique, sécuritaire et de confiance, pour faire des dons ou des collectes de fonds, ou pour s'informer au sujet de n'importe quel organisme de bienfaisance canadien. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, en plus de fournir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l'ère numérique. Plus de 3,2 millions de Canadiens ont donné plus de 1,9 milliard de dollars aux organismes de bienfaisance via CanaDon, depuis son lancement en l'an 2000. Pour plus d'information, visitez CanaDon.org ou rejoignez CanaDon sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de Mardi je donne (#MardiJeDonneCA)

Mardi je donne est un mouvement mondial axé sur la générosité, en vue de susciter de réels changements dans les communautés. C'est beaucoup plus qu'une collecte de fonds : il s'agit de redonner selon nos moyens, notamment en faisant du bénévolat, en donnant du sang, de la nourriture ou des vêtements, en passant le mot, ou en faisant un don en argent. Au Canada et dans 80 autres pays, Mardi je donne unit les communautés en permettant de partager notre capacité à nous entraider et à prendre soin des autres. Mardi je donne Canada a été cofondé en 2013 par CanaDon et par DONN3, et est soutenu par la Fondation Rideau Hall.

