EN RAPPEL - Avis de grève - Syndicats unis d'Héma-Québec





MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après les grèves du 8 et 9 novembre derniers, les cinq Syndicats unis d'Héma-Québec, affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), ont transmis des avis de grève au Tribunal administratif du travail, au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi qu'à Héma-Québec. On y apprend que les trois syndicats de Montréal seront en grève le 30 novembre, alors que les deux syndicats de Québec seront en grève le 1er décembre.

«?Notre négociation n'a pas débloqué depuis nos deux premières journées de grève. Si Héma-Québec mettait autant d'efforts dans ses relations de travail qu'elle en met à soigner son image publique, nous n'en serions pas là. C'est assez désolant de constater qu'une organisation qui profite de toutes les tribunes pour valoriser sa mission fait peu de cas de la valeur et du travail des employé-es qui lui permettent de la réaliser au quotidien. À un certain moment, la population et les partenaires vont s'en rendre compte et nous on pense qu'Héma-Québec doit rectifier le tir et profiter de cette négociation pour envoyer le bon message à toutes et tous ses employé-es, notamment?» affirme Simon Poulin, président du Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire d'Héma-Québec et porte-parole des Syndicats unis.

La dernière augmentation salariale des employé-es d'Héma-Québec date du 1er avril 2018 et fut obtenue après 42 mois de négociation.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

Les Syndicats unis d'Héma-Québec regroupent le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (Montréal-CSN), le Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire de Héma-Québec (CSN), le Syndicat des assistants (es) techniques de laboratoire de Héma-Québec (CSN), le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (QUÉBEC-CSN) et le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (QUÉBEC-CSN).

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Communiqué envoyé le 29 novembre 2021 à 15:46 et diffusé par :