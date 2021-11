CRITICAL ÉLÉMENTS MET À JOUR SES DOCUMENTS DÉPOSÉS SUR SEDAR





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / Le 29 novembre 2021 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V : CRE) (US OTCQX : CRECF) (FSE: F12) (« Critical Éléments » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a déposé sur SEDAR une notice annuelle modifiée pour l'exercice clos le 31 août 2020 (la « notice annuelle »), un rapport de gestion annuel modifié pour l'exercice clos le 31 août 2020 (le « rapport de gestion annuel ») et un rapport de gestion intermédiaire modifié pour la période de neuf mois close le 31 mai 2021 (avec le rapport de gestion annuel, les « rapports de gestion » , et collectivement, les « documents modifiés »).

L'Autorité des marchés financiers, l'autorité principale de Critical Éléments, a informé la Société qu'elle avait examiné certains de ses documents d'information publics, disponibles à l'adresse www.sedar.com , dans le cadre de son examen de l'information continue, et elle a fourni à la Société des commentaires à l'égard de sa notice annuelle et de ses rapports de gestion. À la suite de cet examen et afin de clarifier sa communication d'information, la Société a déposé les documents modifiés. Ces documents modifiés comportent des révisions nécessaires en vue de répondre plus adéquatement aux exigences énoncées aux annexes 51-102A1 et 51?102A2 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue . Les principales modifications sont décrites aux présentes.

Dans la notice annuelle, certaines sources ont été ajoutées aux rubriques intitulées « Perspectives quant à la demande de lithium » et « Perspectives quant au prix du lithium » pour appuyer nos déclarations. D'autres renseignements sur la « Consultation auprès de la collectivité » ont été ajoutés dans le rapport de gestion annuel. Dans les deux rapports de gestion, les rubriques intitulées « Prévision de la demande en lithium » et « Perspectives du prix de lithium » ont été supprimées et des renseignements sur l'« Aménagement et mise en valeur » ont été ajoutés. Dans le rapport de gestion annuel, d'autres renseignements sur la « Consultation auprès de la collectivité » ont été ajoutés. Dans la notice annuelle et les deux rapports de gestion, le langage de promotion générale a été ajusté et d'autres renseignements sur la propriété Rose lithium-tantale ont été ajoutés. Des événements ultérieurs ont été ajoutés.

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements Lithium Corporation aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements Lithium fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium, de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts, avec une valeur actualisée nette estimée à 726 millions de dollars canadiens à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 93 % d'hydroélectricité. Le projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie; la Société travaille à obtenir une approbation similaire dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du Québec. La Société a aussi une bonne relation avec la Nation Crie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

jslavallee@cecorp.ca

www.cecorp.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations relatives à nos objectifs et aux stratégies pour les atteindre. Les informations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans ces informations prospectives. Les informations prospectives sont fondées sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont celle-ci dispose. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels pourraient s'en écarter considérablement. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique le contraire, les informations prospectives qui figurent dans le présent communiqué de presse sont fournies en date des présentes, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige.

SOURCE: Critical Elements Lithium Corporation

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 29 novembre 2021 à 15:20 et diffusé par :