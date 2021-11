Des investissements conjoints pour donner accès à Internet haute vitesse à l'ensemble des foyers de Venise-en-Québec





QUÉBEC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement conjoint de 536 000 $ des gouvernements du Canada et du Québec, 855 foyers de la municipalité de Venise-en-Québec, en Montérégie, auront accès aux services d'IHR Telecom d'ici septembre 2022. De son côté, IHR Télécom investira pour compléter la couverture de la municipalité. C'est un total de 1 200 foyers qui auront ainsi accès à Internet haute vitesse.

Ces investissements sont effectués par l'entremise du programme fédéral Fond pour la large bande universelle (volet réponse rapide) et du programme provincial Québec haut débit (volet 1).

La ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Mme Pascale St-Onge et l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M.?Gilles Bélanger, ainsi que le directeur général d'IHR Telecom, M. Benoit Lanciault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les services Internet haute vitesse étant essentiels dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par les gouvernements fédéral et provincial sont un élément clé du virage numérique du Québec contribuant au développement économique et social des communautés.

Citations :

«?Le branchement Internet est l'une de mes priorités et c'est pourquoi je suis fière de pouvoir annoncer l'aboutissement de ce projet pour les résidents de Venise-en-Québec. Nous savons qu'il est essentiel d'avoir accès à un réseau fiable et performant pour le développement de nos entreprises, le télétravail, les études et le contact avec nos proches. Cette annonce est le résultat d'un travail de collaboration continu avec les différents partenaires.»

Pascale St-Onge, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi.

«?Nous savons que cette annonce était fort attendue par les citoyens de Venise-en-Québec. Ainsi, grâce aux investissements gouvernementaux et à la contribution d'IHR, un fournisseur de service bien établi dans le Haut Richelieu, les citoyens pourront profiter de services fiables et performants au cours des prochains mois.?»

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Nous sommes fiers de pouvoir enfin répondre à l'appel des citoyens de Venise-en-Québec qui nous demandent régulièrement quand nos services seront déployés chez eux »

Benoit Lanciault, directeur général, IHR Télécom

Faits saillants :

À ce jour, le gouvernement du Québec a investi, à lui seul, 1,3 milliard de dollars afin d'accélérer le branchement à Internet haute vitesse de tous les foyers québécois d'ici l'automne 2022.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 G$ au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 G$ provenant de l'exercice budgétaire 2021.

