Staples Canada/Bureau en Gros s'associe avec le Centre MAP pour égaliser les chances à l'occasion de la journée Mardi, je donne





Staples Canada/Bureau en Gros collectera des fonds grâce à des dons et à la vente en magasin de l'ensemble Inspiration pour aider à éliminer les inégalités dans les communautés partout au Canada

RICHMOND HILL, ON, le 29 nov. 2021 /CNW/ - En ce Mardi, je donne, Staples Canada/Bureau en Gros soutiendra le Centre MAP dans le cadre de l'initiative À chance égale qui vise à sensibiliser le public aux inégalités qui subsistent au Canada et financer le développement des programmes et politiques du Centre MAP. À compter du mardi 30 novembre et tout au long de la période des Fêtes, Staples Canada/Bureau en Gros recueillera des fonds en magasin et en ligne, et grâce à la vente d'un ensemble Inspiration.

« Participer au mouvement Mardi, je donne avec le Centre MAP est important pour nous en tant qu'entreprise et ce en quoi nous croyons. Le travail qu'ils accomplissent continue de sensibiliser aux inégalités au Canada et aide à bâtir des communautés dynamiques et saines », a déclaré David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec les programmes de recherche innovants du Centre MAP et d'apporter notre soutien, en particulier pendant la période des Fêtes. »

Staples Canada/Bureau en Gros a créé un ensemble Inspiration offert à 6,99 $. Il comprend un assortiment de crayons de couleur, une gomme et un taille-crayon, et 100 % des recettes seront versées au Centre MAP. Il est offert dès maintenant, jusqu'à épuisement des stocks, dans les magasins Staples/Bureau en Gros du Canada. Les clients peuvent également faire un don en magasin ou en ligne sur bureauengros.com/achanceegale le mardi 30 novembre et pendant toute la période des Fêtes. La totalité des recettes sera versée au Centre MAP.

Staples Canada/Bureau en Gros a annoncé plus tôt cette année un partenariat à long terme avec le Centre MAP pour que chacun soit « À chance égale » et, à ce jour, a recueilli plus de 1,05 million de dollars grâce au soutien généreux des clients et fournisseurs de Staples/Bureau en Gros et aux dons des entreprises. Grâce à des recherches innovantes et des solutions concrètes en matière de programmes et de politiques, les scientifiques du Centre MAP s'attaquent à des problèmes de santé communautaire complexes, dont bon nombre se situent au croisement de la santé et des inégalités. À chance égale est un engagement audacieux qui vise à changer les choses dans les communautés uniques et diversifiées du Canada grâce à des dons d'entreprise, collectes de fonds et sensibilisation.

Mardi, je donne est une journée mondiale de gratitude qui a lieu chaque année après le Vendredi fou et le Cyberlundi, marquant la première journée de la période des Fêtes très propice au don dans le monde entier. Partout au pays, les Canadiens se rassemblent pour participer à des activités de soutien pour des organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif.

Pour faire un don ou pour plus d'information, visitez bureauengros.com/achanceegale.

À propos du Centre MAP

Le Centre MAP est un centre de recherche de premier plan à l'échelle mondiale qui se consacre à la création d'un avenir plus sain pour tous. Grâce à des recherches qui donnent une vision d'ensemble et à des solutions concrètes, les scientifiques du Centre MAP s'attaquent à des problèmes de santé communautaire complexes, dont bon nombre se situent au croisement de la santé et des inégalités. Les scientifiques, employés et étudiants du Centre MAP travaillent en partenariat avec des communautés, chercheurs et dirigeants gouvernementaux partout au Canada pour s'attaquer à des problèmes tels que l'itinérance, l'accès inégal aux soins de santé et à la médecine, et les effets à vie de la pauvreté chez les enfants. Le Centre MAP fait partie du Li Ka Shing Knowledge Institute de l'hôpital St. Michael's, Unity Health de Toronto. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site maphealth.ca/fr.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

