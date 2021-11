Le premier ministre annonce le renouvellement du mandat de l'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme





OTTAWA, ON, le 29 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de l'honorable Irwin Cotler au poste d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Ce mandat renouvelé est pour une durée maximale d'un an.

M. Cotler a été nommé envoyé spécial pour la première fois le 23 novembre 2020, après une longue carrière vouée à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine, notamment à titre de ministre de la Justice et procureur général du Canada et comme parlementaire, universitaire de renom et avocat en droit international spécialisé en droits de la personne.

À titre d'envoyé spécial, M. Cotler joue un rôle crucial dans le travail que nous faisons afin de lutter contre l'antisémitisme au pays et à l'étranger et de préserver la mémoire de l'Holocauste. Il dirige notamment la délégation du gouvernement du Canada auprès de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). Durant sa première année à ce poste, M. Cotler a donné suite à un certain nombre de priorités. Ainsi, il a organisé conjointement le Sommet national sur l'antisémitisme et soutenu la délégation canadienne au Forum international de Malmö ainsi que les engagements du Canada sur la commémoration de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Durant son mandat renouvelé, il mettra sa vaste expérience au profit du renforcement et de la promotion de l'éducation, de la mémoire et de la recherche au sujet de l'Holocauste au Canada et dans le monde. Il continuera également de prôner et d'appuyer les efforts de sensibilisation auprès des Canadiens, de la société civile, des parlementaires et des milieux universitaires pour favoriser l'adoption et la mise en oeuvre de la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'AIMH au Canada et ailleurs.

Le gouvernement du Canada a créé le poste d'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme l'année dernière, dans le cadre de son engagement à renforcer les efforts nationaux et internationaux visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et les témoignages des survivants, tout en combattant l'antisémitisme, la haine et le racisme. Ce travail s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir et de défendre la démocratie, le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne.

L'antisémitisme est encore une réalité bien réelle pour les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde, et ses formes nouvelles et résurgentes exigent une vigilance et des prises de mesures constantes. Le gouvernement du Canada reste inébranlable dans sa volonté de lutter contre l'antisémitisme, la haine et le racisme, quels que soient le moment ou l'endroit où ils se manifestent. En apprenant de notre passé, nous pouvons bâtir un avenir plus juste et plus inclusif pour tout le monde.

« L'antisémitisme n'a pas sa place au Canada ni ailleurs dans le monde. Nous serons toujours solidaires des communautés juives dans la lutte contre la haine sous toutes ses formes. Comme envoyé spécial, M. Cotler continuera de veiller à ce que les douloureuses leçons de l'Holocauste et les souvenirs de ceux qui l'ont connu ne soient jamais oubliés. Ce n'est que par l'éducation efficace, la recherche et la mémoire que nous pourrons voir émerger une société exempte de préjugés et de discrimination. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme agit de concert avec la ministre des Affaires étrangères, le ministre du Patrimoine canadien, le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et les autres ministres impliqués en vue d'orienter et de faire progresser les politiques et programmes du gouvernement du Canada.

L'AIMH est une organisation intergouvernementale vouée au renforcement, à l'avancement et à la promotion de l'éducation, de la mémoire et de la recherche au sujet de l'Holocauste. Elle regroupe 35 pays membres et huit organisations partenaires dont le mandat comprend des enjeux liés à l'Holocauste.

Le Canada s'est joint à l'AIMH en 2009 et a adopté la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'AIMH en 2019, dans le cadre de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme du gouvernement, laquelle sera renouvelée en 2022 et comprendra un Plan d'action national de lutte contre la haine.

