Alpine 4 Holdings (ALPP) entre dans l'industrie de la fabrication de batteries au lithium et au graphène avec sa dernière acquisition d'ElecJet / de Real Graphene et prévoit de transférer sa production de batteries aux États-Unis

PHOENIX, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Alpine 4 Holdings, Inc. (Nasdaq: ALPP), l'un des principaux exploitants et propriétaires de petites entreprises du marché, a annoncé aujourd'hui qu'il a fait l'acquisition d'ElecJet / Real Graphene (ElecJet), un pionnier de l'industrie de la fabrication et de la conception de batteries au lithium et au graphène. Les deux sociétés, Real Graphene et ElecJet, ont fusionné plus tôt cette année, ce qui a donné lieu à la combinaison de la propriété intellectuelle sur le graphène de Real Graphene et du système d'alimentation/matériel de charge d'ElecJet. Le résultat de cette fusion est un mariage symbiotique de batteries et de systèmes d'alimentation à la fine pointe de la technologie au sein d'une seule entreprise. ElecJet et Alpine 4 étudient également avec l'État de l'Indiana la possibilité de convertir l'usine de South Bend, située dans l'Indiana, en une usine américaine de production de batteries et de transférer la production de batteries de graphène aux États-Unis.

https://realgrapheneusa.com

https://elecjet.com

Kent Wilson, PDG d'Alpine 4, a déclaré : « Plus tôt cette année, Sam Gong, PDG d'ElecJet, et moi-même avons commencé à travailler sur une solution d'alimentation par batterie qui pourrait répondre aux énormes besoins en énergie de notre futur drone US-2. Il était évident qu'une batterie au lithium pur n'était pas la réponse pour le protocole de conception US-2 et que différentes technologies devraient être mises en oeuvre. Pour nous, le graphène est devenu une évidence. Le graphène est un conducteur d'électricité étonnant. Il réduit considérablement la chaleur dans les batteries au lithium pendant le cycle de charge. Cette réduction de la chaleur et de la résistance des batteries au graphène permet d'augmenter la vitesse de charge et d'allonger la durée de vie de la batterie.

Les efforts combinés d'Alpine 4 et d'ElecJet ont abouti à deux réalisations. La première était de reconnaître que les opportunités commerciales pour ElecJet seraient grandement améliorées en tant que filiale Alpine 4. La deuxième était qu'en travaillant ensemble comme une seule entreprise, nous pourrions offrir au marché des véhicules électriques (VE) une solution de batterie nouvelle et convaincante. La plupart des fabricants de VE utilisent des piles au lithium pur comme les batteries 18650, 21700 et 4680. Les entreprises de VE comme Rivian, Tesla, Lucid et d'autres utilisent des piles à piles variables en fonction de la puissance et de la densité énergétique du véhicule qu'elles produisent. L'offre de batteries au lithium au graphène d'ElecJet améliorera les trois piles primaires actuellement utilisées par les fabricants de véhicules électriques (18650, 21700 et 4680) en termes de densité de puissance et de densité énergétique. Un aspect clé des performances de nos batteries au graphène est qu'elles pourront charger de 5 à 8 fois plus vite que les batteries au lithium susmentionnées. Imaginez que vous chargez votre voiture de 0 à 80 % avec un système de charge rapide DC en moins de 10 minutes par rapport aux 30 à 45 minutes nécessaires lorsque seules des piles au lithium sont utilisées. Imaginez également que, par la suite, vous n'endommagerez pas les cellules de la batterie dans votre véhicule, ce que des charges DC répétées peuvent faire. Cela permettra d'amener le temps de charge des véhicules qui utilisent nos batteries au graphène au niveau du temps nécessaire pour remplir le réservoir d'essence d'un véhicule conventionnel. Nous estimons que cela change la donne pour le marché des VE ainsi que pour d'autres applications commerciales. »

Samuel Gong, PDG d'ElecJet, a déclaré : « Le graphène est attendu avec impatience depuis une décennie, mais il est, pour l'essentiel, confiné dans un laboratoire. Cela a conduit à un intense battage publicitaire et à de nombreux faux produits et entreprises. Mais nous sommes ici pour montrer que les batteries au graphène ne sont pas le futur, mais le présent. Bien que nous soyons principalement un producteur de cellules de batterie, nous joignons le geste à la parole en produisant des banques d'énergie de batteries au graphène. Nous avons créé différentes tailles de banques d'énergie au graphène D2C (directement au consommateur) qui se chargent entièrement en seulement 17 minutes. Elles sont disponibles à l'achat sur Amazon et sur notre site Shopify, et sont même proposées via notre campagne nouvellement lancée sur Indiegogo.

Pour mettre en perspective à quel point les produits de consommation que nous obtenons sont impressionnants, notre dernière banque d'énergie sur Indiegogo est dotée de plus de trois fois la capacité de la batterie d'un iPhone 13 et se chargera entièrement en seulement 27 minutes. Nous pourrions charger encore plus vite, mais USB C est plafonné à 100 W. Nous avons prouvé à l'échelle commerciale que notre technologie de batterie au graphène vous permet non seulement de charger plus de 5 fois plus vite que tout ce qui existe actuellement, mais qu'il s'agit d'un produit sûr, compact et rentable, durable et convivial, et qui peut en outre être produit en volume.

ElecJet/Real Graphene a la capacité d'amener les produits au graphène de la phase de production à la création de produits de consommation pour les utilisateurs finaux. Cette capacité globale et évolutive est ce qui a créé notre succès. Kent Wilson a une vision étonnante et notre équipe est ravie d'en faire partie. Il représente les véritables valeurs américaines, celles qui fondent notre société. ElecJet/Real Graphene a rejoint la famille d'entreprises Alpine 4 et désormais, nous pouvons mettre en oeuvre la prochaine évolution majeure du secteur des batteries depuis des décennies et replacer les États-Unis en position de leader pour cette technologie de base. »

Le tout nouveau chargeur de banque d'énergie d'ElecJet, l'Apollo Ultra, a récemment été mis en avant par Forbes Magazine et digitaltrends.com.

https://www.forbes.com/sites/marksparrow/2021/11/10/elecjet-apollo-ultra-power-bank-claims-to-be-the-fastest-charging-in-the-world/?sh=3f8b2637459e

https://www.digitaltrends.com/mobile/fast-charging-graphene-batteries-are-finally-here/

https://www.youtube.com/watch?v=dnE1nO6o-do

ElecJet sera présente dans le portefeuille A4 Technologies, Inc., en tant que conducteur et facilitateur du modèle commercial DSF d'Alpine 4.

À propos d'Alpine 4 Holdings : Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) est un conglomérat négocié par le NASDAQ qui acquiert des entreprises qui s'inscrivent dans son modèle commercial DSF perturbateur de conducteurs, stabilisateurs et facilitateurs. Chez Alpine 4, nous comprenons comment la technologie et l'innovation peuvent renforcer une entreprise. Nous mettons l'accent sur la façon dont l'adaptation des nouvelles technologies, même dans les entreprises classiques, peut stimuler l'innovation. Nous croyons également que nos avoirs devraient bénéficier en synergie les uns des autres, avoir la capacité de collaborer entre diverses industries, de générer de nouvelles idées et de créer un terrain fertile pour des avantages concurrentiels.

Quatre principes sont au coeur de notre activité : Synergie. Innovation. Détermination. Excellence. Chez Alpine 4, nous sommes convaincus que l'innovation synergique favorise l'excellence. En ancrant ces mots à notre expérience et à nos capacités combinées, nous pouvons rechercher activement des opportunités au sein des marchés verticaux et à travers ces marchés. Nous offrons des solutions qui non seulement stimulent les normes de l'industrie, mais augmentent également la valeur pour nos actionnaires.

www.alpine4.com

Déclarations prospectives Certaines déclarations et informations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (« Securities Act »), de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée (« Exchange Act »), et de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations relatives à nos activités futures, à notre capacité de développer les technologies mentionnées ci-dessus et à tout rendement financier fondé sur les résultats de notre fusion avec ElecJet, entre autres, ainsi que les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques constituent des déclarations prospectives. Les informations divulguées dans ce communiqué de presse datent des présentes et reflètent l'évaluation la plus récente des performances financières historiques d'Alpine 4. Les résultats financiers réels déposés auprès de la SEC peuvent différer de ceux contenus dans les présentes en raison de retards entre la date de cette diffusion et la confirmation des résultats finaux de la vérification. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future et sont sujettes à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les risques, les incertitudes, incluant les incertitudes entourant la volatilité actuelle du marché, et d'autres facteurs que la Société identifie de temps à autre dans ses dépôts auprès de la SEC. Même si Alpine 4 estime que les hypothèses sur lesquelles reposent ces déclarations prospectives sont raisonnables, l'une ou l'autre de ces hypothèses pourrait se révéler inexacte et, par conséquent, les déclarations prospectives fondées sur ces hypothèses pourraient également être inexactes. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date des présentes, et Alpine 4 décline toute intention ou obligation de mettre à jour les déclarations prospectives pour les événements ultérieurs.

