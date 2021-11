CARFAX Canada souligne la 1ère "Semaine de la transparence"





Les conducteurs canadiens sont massivement d'accord: Ils veulent connaître l'historique complet d'une voiture usagée avant de l'acheter. En fait, les données de CARFAX Canada démontrent que 88% des conducteurs déclarent vouloir cette information avant de faire un achat. C'est pourquoi CARFAX Canada, le fournisseur de rapports d'historique de véhicule le plus fiable et le plus complet au pays, célèbre la "Semaine de la transparence" qui débutera le 29 novembre 2021. Le but de cette semaine est de célébrer et de renforcer la confiance et la transparence dans l'industrie des véhicules usagés. Pour marquer l'occasion, CARFAX Canada partage des recherches et éduque les Canadiens sur la meilleure façon de se protéger lors de l'achat d'un véhicule usagé.

"Chez CARFAX Canada, notre mission est de transmettre à des millions de Canadiens des informations leur permettant de prendre de meilleures décisions concernant les véhicules", partage Mark Rousseau, Président et Directeur général de CARFAX Canada. "Les Canadiens méritent d'avoir l'image la plus complète de ce qu'ils achètent afin d'éviter des erreurs coûteuses - surtout lorsqu'il s'agit d'un investissement important comme une voiture."

"La transparence est notre valeur fondamentale", déclare Rousseau, "nous partageons donc chaque élément d'information que nous pouvons sur une voiture parce que c'est ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens."

CARFAX Canada travaille avec des milliers de partenaires de données à travers l'Amérique du Nord et s'efforce continuellement de développer sa base de données, lui permettant de continuer à fournir le rapport d'historique de véhicule le plus fiable et le plus complet disponible. "Nous sommes transparents en disant que toutes les informations ne sont pas partagées avec nous", explique Rousseau. "Notre espoir est que tous les fournisseurs de données adoptent notre conviction que nous fournir l'accès à ce type d'information est dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens." La plupart des Canadiens ont tendance à être d'accord; La recherche de CARFAX Canada a révélé que 89% des conducteurs canadiens pensent que les compagnies d'assurance devraient être tenues de divulguer si une voiture usagée a été accidentée.

"L'achat d'un véhicule usagé comporte certains risques inhérents", explique Rousseau. "Notre objectif est d'aider à réduire ce risque autant que possible en apportant plus de transparence au processus, c'est pourquoi, en plus d'obtenir un rapport sur l'historique du véhicule, nous recommandons toujours aux Canadiens de faire un essai routier complet du véhicule et de le faire inspecter par un mécanicien certifié. Notre objectif est de soutenir les Canadiens afin qu'ils puissent partir l'esprit plus tranquille."

CARFAX Canada, une unité de IHS Markit (NYSE : INFO), est la source d'information par excellence du secteur de l'automobile au Canada fournissant des renseignements sur l'historique des véhicules, leur estimation et leur évaluation. Puisant dans des milliards de données enregistrées par des milliers de sources, ses produits permettent aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules usagés de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada est engagée envers la transparence et est réputée pour fournir l'historique des véhicules et les informations sur l'évaluation aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux encans majeurs, aux gouvernements, aux fournisseurs d'assurance et aux services de police. www.carfax.ca

