Investissement de 3,5 millions de dollars - Lancement de deux appels de projets pour la promotion et la valorisation de la langue française au Québec





QUÉBEC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de deux appels de projets pour des programmes de promotion et de valorisation de la langue française, la langue commune et officielle du Québec.

En français, naturellement!

Le premier est l'appel de projets d'un nouveau programme de promotion et de valorisation de la langue française qui cible spécifiquement les jeunes. Intitulé En français, naturellement!, le programme vise à appuyer les acteurs du milieu dans leur effort et leur engagement auprès des Québécoises et des Québécois de 15 à 29 ans en soutenant financièrement des initiatives qui soulignent l'importance de l'utilisation d'une langue française de qualité dans toutes les sphères de la vie. Le programme appuie également des projets qui véhiculent une image positive du français dans l'espace public, et qui suscitent l'intérêt et la fierté des jeunes à l'égard de la langue commune et officielle du Québec.

Les organismes répondant aux critères d'admissibilité et désirant réaliser un projet de promotion de la langue française auprès de jeunes francophones, anglophones ou allophones de 15 à 29 ans sont invités à soumettre leur proposition dès maintenant, et ce, jusqu'au 14 janvier 2022. Les projets sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier se chiffrant entre 5 000 $ et 49 500 $, pour un montant total de 1,5 million de dollars sur trois ans (500 000 $ par an).

Le programme En français, naturellement! est une mesure du Plan d'action jeunesse 2021-2024 Je suis le Québec, le Québec c'est nous qui contribue à la mise en oeuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Programme de promotion et de valorisation de la langue française

Le second appel de projets est celui de l'édition 2021-2022 du Programme de promotion et de valorisation de la langue française. Celui-ci appuie des initiatives qui mettent l'accent sur la valeur ajoutée que confère l'usage du français sur les plans personnel, professionnel et social, en tant que langue commune. De plus, le Programme vise à soutenir les projets qui valorisent la langue française dans tous les domaines de la vie publique, notamment au travail, dans les commerces, dans les affaires et dans le contexte de la consommation de biens et de services.

Les organismes admissibles souhaitant réaliser leur initiative de promotion et de valorisation de la langue française sont invités à soumettre leur proposition de projet dès maintenant, et ce, jusqu'au 14 janvier 2022. Les projets sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier se chiffrant entre 10 000 $ et 49 500 $, pour un total de 2 millions de dollars.

Citation

« Le gouvernement du Québec est déterminé à soutenir les initiatives en faveur de la promotion et de la valorisation de la langue française partout au Québec. Ces deux programmes permettront de mobiliser plusieurs organismes oeuvrant dans différentes sphères de la société, notamment auprès des jeunes. C'est avec fierté que nous sommes le gouvernement qui investit le plus massivement en matière de valorisation et de promotion de la langue française depuis plus d'une décennie. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

Lien connexe

Les informations relatives à l'appel de projets du programme En français, naturellement! ainsi qu'à celui du Programme de promotion et de valorisation de la langue française 2021-2022 sont accessibles sur le site Web Quebec.ca, à la page suivante : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 29 novembre 2021 à 13:34 et diffusé par :