Promouvoir la coopération Chine-UE, établir une entreprise européenne (Nanjing) Centre de service





Selon les statistiques de la Chambre de commerce européenne de Chine, en juin 2021, le nombre d'entreprises européennes à Nanjing, dans la province du Jiangsu, est passé à 120. Avec la promotion du processus d'internationalisation de Lishui, Nanjing, davantage d'entreprises européennes seront attirées pour investir et se développer à Lishui. Par conséquent, le 30 septembre, le Centre de services aux entreprises européennes (Nanjing) a été officiellement lancé à Lishui, Nanjing.

En tant qu'organisation de services professionnels reconnue par la Chambre de commerce européenne en Chine, la Chambre de commerce italienne et d'autres organisations, le centre de services fournira la sélection de sites industriels, l'agence de projets, l'introduction de talents de haut niveau, le financement de la chaîne d'approvisionnement, le sommet du forum et d'autres services de soutien aux entreprises européennes installées à Nanjing (Lishui). Le centre comporte plus précisément quatre secteurs : Centre de promotion des investissements internationaux, centre d'agence d'entreprise, centre de services financiers et de talents internationaux et centre d'échanges culturels internationaux, qui peuvent fournir des services à guichet unique pour les entreprises européennes à investir à Nanjing Lishui. D'après le rapport, le centre établira une plateforme permettant aux entreprises européennes de communiquer avec les gouvernements locaux tels que Lishui, Nanjing, construira un pont pour les échanges économiques et culturels entre la Chine et l'UE, et promouvra le processus d'internationalisation de Lishui, Nanjing.

À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, la Chambre de commerce européenne en Chine et deux autres chambres de commerce, 22 entreprises européennes, dont le groupe Adler Pelzer d'Allemagne, Technogym d'Italie, le groupe bancaire INTESA SANPAOLO d'Italie et AST d'Autriche, ont assisté à la cérémonie d'ouverture du Centre de service des entreprises européennes (Nanjing), afin de communiquer sur les investissements à Lishui et Nanjing, de comprendre en profondeur l'environnement d'investissement de Lishui et Nanjing et de signer de nombreux contrats de projet.

