La JAMPRO va organiser une conférence virtuelle sur l'investissement





La Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) va accueillir l'évènement « Explore: Do Business Jamaica Virtual Investment Conference (DBJVIC) » du 17 au 18 novembre 2021 pour présenter aux investisseurs locaux et internationaux les opportunités commerciales dans les industries en expansion de l'île.

L'événement présentera les projets émergents et les nouveaux développements au sein des secteurs de l'agroalimentaire, de l'externalisation, de la fabrication, de l'énergie, du tourisme et de la création à travers plus de 30 panels, entretiens et discussions avec des dirigeants gouvernementaux et des leaders économiques. La conférence sur l'investissement cherchera à faciliter les relations entre les entreprises et les diverses parties prenantes et à mettre en lumière les efforts de relance économique de la Jamaïque suite au COVID-19.

La conférence sera organisée simultanément via deux plateformes : d'un côté, un portail interactif virtuel axé sur les événements commerciaux qui facilitera une expérience d'engagement en temps réel et des réunions B2B, et de l'autre un événement diffusé en direct via les médias sociaux qui permettra de sensibiliser davantage au progrès économique de la Jamaïque. Ce format aidera la JAMPRO à impliquer les participants, y compris les investisseurs actuels et potentiels, les clients de la JAMPRO, les parties prenantes des secteurs privé et public et les missions diplomatiques.

La JAMPRO prévoit une large participation mondiale grâce aux promotions internationales prévues, et l'on s'attend à ce que les investisseurs potentiels tirent pleinement parti de la plateforme virtuelle de réunion B2B.

Nouvelle opportunité de faire des affaires

S'exprimant au sujet de l'événement, le ministre jamaïcain de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce, l'honorable Audley Shaw, CD, MP., a noté que la conférence virtuelle sur l'investissement sera l'occasion pour le gouvernement d'amplifier la promotion des opportunités commerciales de la Jamaïque.

Il a confié : « Cette conférence virtuelle va nous permettre d'entrer en contact et de nouer le dialogue directement avec les investisseurs du monde entier qui souhaitent faire des affaires avec la Jamaïque mais qui ont besoin de davantage de renseignements sur le marché et de conseils concernant le potentiel des différentes industries de l'île. De notre point de vue, c'est le bon moment pour organiser cet événement mondial, car les gens sont à la recherche de nouveaux projets à l'heure où le monde revient lentement à la normalité. »

Diane Edwards, présidente de la JAMPRO, a fait écho aux déclarations du ministre et exprimé sa confiance dans la capacité de la conférence à produire des résultats pour la Jamaïque et les participants, déclarant : « Le format de la conférence est efficace, car il présente une excellente opportunité pour les chefs d'entreprise mondiaux d'obtenir des informations précieuses sur les opportunités d'investissement jamaïcaines, de nouer des relations avec leurs collègues dans divers secteurs et d'explorer des projets susceptibles de rapporter de l'argent, le tout dans le lieu de leur choix. Nous sommes convaincus que cette conférence conduira au développement d'opportunités financières et de partenariats lucratifs pour les investisseurs locaux et internationaux. »

Les personnes désireuses de s'inscrire à l'événement peuvent le faire à l'adresse explore.dobusinessjamaica.com

À PROPOS DE L'ÉVÈNEMENT « EXPLORE: DO BUSINESS JAMAICA VIRTUAL INVESTMENT CONFERENCE (DBJVIC) »

« Explore: Do Business Jamaica Virtual Investment Conference » est un événement de deux jours qui mettra en lumière les investissements et autres opportunités commerciales de la Jamaïque. L'événement, organisé par l'agence jamaïcaine de promotion des investissements et des exportations, la JAMPRO, offrira aux participants une plateforme pour en apprendre davantage sur les opportunités d'investissement jamaïcaines, découvrir des projets lucratifs et nouer des relations commerciales.

L'évènement « Explore Do Business Jamaica Virtual Investment Conference » est sponsorisé par Foundations for Competitiveness and Growth Project (FCGP), la National Commercial Bank (NCB), Mystique Integrated et M-One Productions

Pour plus d'informations sur la conférence, rendez-vous sur https://explore.dobusinessjamaica.com/.

