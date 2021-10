USB-IF annonce de nouveaux logos de puissance nominale de câble certifiés USB Type-C®





USB Implementers Forum (USB-IF), l'organisation d'assistance pour l'avancement et l'adoption de la technologie USB, a annoncé aujourd'hui de nouveaux logos de puissance nominale des câbles certifiés USB Type-C® pour indiquer clairement aux consommateurs les capacités de transmission des câbles USB-C®. Les câbles certifiés USB Type-C comporteront désormais des logos soulignant la prise en charge de 60 W ou 240 W de puissance tel que défini par la récemment publiée Spécification de la transmission d'alimentation USB (USB PD) 3.1.

De plus, les logos certifié USB4tm ont été mis à jour pour unifier la marque dans l'ensemble du programme de logo certifié USB, offrant aux consommateurs un moyen simple d'identifier les performances et les capacités de transmission des câbles, hôtes, appareils et chargeurs certifiés USB.

« Avec les nouvelles capacités de puissance plus élevées permises par la spécification USB PD 3.1, qui déverrouille jusqu'à 240 W sur un câble et un connecteur USB Type-C, USB-IF a vu une opportunité de renforcer et de simplifier davantage son programme de logo certifié pour l'utilisateur final », a déclaré Jeff Ravencraft, président et directeur d'exploitation chez USB-IF. « Avec nos logos mis à jour, les consommateurs peuvent facilement identifier les performances USB4 et les capacités de transmission USB des câbles certifiés USB-C, qui prennent en charge un écosystème d'électronique grand public en constante expansion, allant des ordinateurs portables et smartphones aux écrans et chargeurs. »

Les solutions certifiées USB garantissent l'interopérabilité et la rétrocompatibilité sur le marché et USB-IF rappelle aux consommateurs d'acheter des produits certifiés auprès de sources fiables qui affichent les logos certifiés USB-IF sur l'emballage, les fiches produits ou l'appareil, le chargeur et le câble lui-même. Pour en savoir plus sur le Programme de conformité des dispositifs certifiés USB et de logo, veuillez consulter le site www.usb.org.

À propos de l'USB-IF

L'organisation à but non lucratif, USB Implementers Forum, Inc. a été créée dans le but de fournir un forum et une structure de soutien pour la promotion et l'adoption de la technologie USB telle que définie dans les spécifications USB. L'USB-IF facilite le développement de dispositifs compatibles USB de qualité supérieure, via son programme de logo et de conformité, et promeut les avantages de la technologie USB et la qualité des produits qui ont été validés par des tests de conformité. Pour de plus amples renseignements concernant les produits les plus récents et les annonces technologiques, veuillez consulter le site Web de l'USB-IF sur www.usb.org.

USB4tm, USB Type-C® et USB-C® sont des marques de commerce de l'USB Implementers Forum.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 21:55 et diffusé par :