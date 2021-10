SPIE et l'Université de Birmingham établissent un fonds de 800 000 USD pour l'éducation axée sur la photonique





SPIE, la société internationale d'optique et de photonique et l'Université de Birmingham ont annoncé l'établissement du fonds SPIE Optics and Photonics Champion Academy. La nouvelle dotation a été annoncée ce matin, lors du salon SPIE Photonex + Vacuum Technologies à Glasgow, en Écosse.

Le don de 400 000 USD du SPIE Endowment Matching Program sera dédoublé à 100 % par l'université, et le fonds de 800 000 USD créera et soutiendra la SPIE Optics and Photonics Champion Academy. Le programme axé sur la cohorte s'engagera dans des domaines d'intérêt public, dans les domaines de la technologie quantique, de l'imagerie biomédicale et des sciences des données : l'un des premiers projets portera sur les pandémies. Le programme sera dirigé par le professeur et investigateur principal du UK Quantum Technology Hub Sensors and Timing Kai Bongs, et par le professeur de sciences de la vie computationnelles Iain Styles.

La SPIE Optics and Photonics Champion Academy soutiendra les étudiants de l'Université de Birmingham de diverses manières, notamment en élargissant les opportunités éducatives interdisciplinaires en optique et en photonique ; en offrant aux étudiants un soutien et une formation pratiques pour devenir des communicateurs scientifiques et des promoteurs de l'optique et de la photonique influents ; et en utilisant une gamme d'allocations, de récompenses et de subventions d'activités, qui seront complétées par des opportunités de développement professionnel et de mentorat de la part des autorités académiques de l'université ainsi que d'experts externes.

Le programme se concentrera particulièrement sur les étudiants des groupes sous-représentés, les chercheurs en début de carrière et les doctorants, afin d'établir et de construire un réseau large, diversifié et inclusif de promoteurs de la science, en particulier dans le domaine de l'optique et de la photonique.

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec SPIE pour lancer cette Académie unique en son genre à l'Université de Birmingham », a déclaré le professeur Bongs. « Cette initiative contribuera à accélérer la croissance de l'expertise en optique et photonique, ce qui aura un grand impact bien au-delà de l'université. Notre espoir est non seulement d'encourager cet apprentissage, mais aussi de faire prendre conscience de l'énorme importance de ce domaine dans la résolution des problèmes du monde réel ».

« En dotant les chercheurs en optique et photonique en début de carrière et les doctorants de compétences en analyse de données avancée, nous contribuerons à accélérer la diffusion de ces technologies passionnantes hors du laboratoire et leur adoption dans des applications réelles », a ajouté le professeur Styles. « Nos champions de SPIE pourront travailler avec des experts dans divers domaines d'application, tels que les soins de santé et la surveillance climatique, pour développer des solutions optiques de bout en bout avec des analyses intégrées pour certains de nos défis les plus urgents ».

« En proposant une formation directe et expérientielle en technologie quantique et en imagerie biomédicale, ainsi qu'en mettant en évidence diverses options de carrière dans le domaine, la SPIE Optics and Photonics Champion Academy développera un pipeline naturel de futurs scientifiques et ingénieurs professionnels dans ces domaines », a déclaré le président de SPIE, David Andrews. « Et en encourageant les étudiants à sensibiliser activement leurs contemporains, leurs pairs et leurs jeunes collègues à l'impact de l'optique et de la photonique, le programme créera des modèles visibles et engagés pour les générations futures ».

Le SPIE Endowment Matching Program a été créé en 2019 pour accroître la capacité internationale dans l'enseignement et la recherche en optique et photonique, et à ce jour, il a versé plus de 3,4 millions USD de dons jumelés, ce qui a généré plus de 9 millions USD de fonds dédiés. Le SPIE Endowment Matching Program appuie l'enseignement de l'optique et de la photonique, tout en soutenant l'avenir de l'industrie, par un apport égal de jusqu'à 500 000 USD sous forme de bourses pour des programmes collégiaux et universitaires préparant à des diplômes en optique et en photonique, ou dans d'autres disciplines liées à la mission de la SPIE.

