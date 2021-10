Premier moteur carboneutre de GAC | Nouvelles énergies en phase avec le slogan GO AND CHANGE





GUANGZHOU, Chine, 30 septembre 2021 /CNW/ - Au cours des dernières semaines, le premier moteur à hydrogène produit de façon indépendante par GAC a été mis en marche avec succès, marquant ainsi l'entrée de la technologie de GAC Group dans l'ère de la carboneutralité.

Ce formidable bond technologique démontre également la force de l'engagement de GAC MOTOR envers les nouvelles énergies et le début d'une nouvelle ère pour l'industrie automobile.

Technologie interne de pointe

Le moteur carboneutre a été produit de façon indépendante à partir de la technologie des moteurs de quatrième génération de GAC. En ce qui concerne la technologie, le GAC GROUP détient les droits de propriété intellectuelle totalement indépendants.

En utilisant la technologie des moteurs alimentés à l'hydrogène comme base, les centres de recherche et développement de GAC ont optimisé la technologie grâce à un certain nombre d'innovations.

Cela comprend notamment la chambre de combustion nouvellement mise au point, qui améliore le processus de mélange de l'hydrogène et de l'air. De plus, des améliorations apportées au système d'alimentation en hydrogène permettent d'accroître la densité de puissance et de réduire le risque de fuite d'hydrogène.

Le nouveau moteur propose également une meilleure capacité de dissipation de la chaleur, ce qui réduit encore plus les risques de combustion. La dissipation de la chaleur a été améliorée dans la culasse et les blocs-cylindres grâce au renforcement des pistons du moteur, des segments de piston et des bielles d'accouplement. Ce changement en apparence insignifiant génère une amélioration importante sur le plan de la fiabilité et de l'exploitation. L'efficacité thermique cible de ce moteur devrait dépasser 44 %, une norme nationale de premier plan.

Vers un avenir plus vert grâce à l'hydrogène

Le moteur à hydrogène de GAC, notamment son fonctionnement stable et sa performance supérieure, n'est qu'un des nombreux exemples de la façon dont GAC tend vers l'avenir en matière de fabrication.

Les centres de recherche et développement de GAC continueront d'effectuer l'étalonnage thermodynamique et le développement mécanique du moteur à hydrogène, avec l'objectif final d'alimenter l'ensemble du véhicule.

GAC travaillera également en collaboration afin de promouvoir les chaînes industrielles associées à la production et au stockage de l'hydrogène, ainsi qu'aux processus d'hydrogénation. Cela implique la promotion de la pleine utilisation des sources d'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne et hydroélectrique, et l'amélioration de la sécurité et de la qualité du stockage de l'hydrogène.

Le savoir-faire dans les détails

L'innovation technologique et le savoir-faire chinois sont deux des valeurs fondamentales de la marque qui définissent GAC MOTOR en tant qu'entreprise.

Ce qui fait de GAC MOTOR un fabricant avant-gardiste, c'est son travail constant en matière de technologie des moteurs et ses efforts pour améliorer la technologie du moteur et l'expérience du conducteur.

Grâce à ce nouveau bond en matière de technologie des moteurs, nous sommes impatients de voir tout ce que GAC MOTOR peut faire pour améliorer la vie mobile des clients partout dans le monde.

Comme le veut le slogan de l'entreprise : GO AND CHANGE!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639832/GAC_MOTOR.jpg

SOURCE GAC MOTOR

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 21:08 et diffusé par :