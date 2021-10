Ruipu Energy entre sur le marché mondial du stockage d'énergie avec le soutien de Tsingshan Industry, une entreprise figurant au classement Fortune Global 500





SHANGHAI, 1 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Ruipu Energy Co., Ltd. (REPT) est devenue la première entreprise d'énergie nouvelle à recevoir des investissements de la part de Tsingshan Industry, l'un des plus importants producteurs d'acier inoxydable et de fer de nickel sur le plan international avec ses propres ressources très importantes de nickel, de cobalt et de lithium, qui s'est classé 279e au classement Fortune Global 500 en 2021 avec un chiffre d'affaires de 42 448,1 millions de dollars. Plus tôt cette année, REPT s'est vue attribuer la certification d'entreprise de renommée mondiale « Dun and Bradstreet » et sa capacité actuelle de 26GWh atteindra 200GWh d'ici 2028.

En seulement quatre ans depuis sa fondation en 2017, REPT a été sélectionnée par de grandes marques de véhicules et est devenue un acteur majeur du secteur du stockage d'énergie. Le premier produit développé par REPT, une batterie lithium-ion carrée à usage domestique de 50Ah d'une durée de vie de plus de 10 ans, a obtenu les certifications SII de subvention de batterie/catastrophe et a été vendu en Australie, en Europe et au Japon.

Début 2019, REPT a visé le marché du stockage d'énergie à grande échelle en aspirant à concevoir une batterie lithium-ion de 280Ah avec une durée de vie de 15 à 20 ans et un nombre de cycles de plus de 8000 sous une puissance constante de 0,5P. Les ingénieurs de REPT ont adopté un matériau cathodique avancé à base de phosphate de fer lithié (LFP) pour construire des canaux électroniques hautement fiables et un système d'électrodes poreuses pour garantir un faible taux d'expansion de l'électrode positive pendant la durée de vie de la batterie, ce qui permet d'obtenir des canaux électroniques stables. Des tests et des évaluations rigoureux à long terme ont permis d'optimiser constamment la formule et la structure de la batterie afin de garantir la haute qualité du produit.

Il a fallu deux ans pour que la batterie 280P passe de la phase de conception et de développement à la phase de production en série, avec des tests stricts à chaque étape. Après avoir été testée pendant plus d'un an, le taux de rétention de la capacité est de 86 % pendant 4000 semaines dans des conditions de cycle à température ambiante de 1 degré Celsius. Elle a récemment passé les certifications des normes mondiales telles que UL 1973, UL 9540A, IEC 62619 et GBT 36276. Le DNV a récemment évalué la batterie 280P, ce qui inspire une grande confiance aux utilisateurs de stockage d'énergie. La capacité devrait atteindre 500MWh d'ici la fin 2021.

REPT s'engage à devenir un fournisseur international exceptionnel de nouvelles énergies et d'équipements de stockage d'énergie électrique. Nos partenaires comprennent notamment GROWATT, SolaX Power, FOX ESS et SUNGROW, avec des projets de construction d'usines en Europe. REPT a fait une percée dans la densité d'énergie des batteries concernant les LFP 200Wh/kg et NCM 300Wh/kg et une feuille de route de produits de stockage d'énergie de nouvelle génération sera lancée au quatrième trimestre 2021. L'entreprise continuera également à s'assurer de fabriquer chaque batterie avec passion et d'aider les gens à profiter des avantages de l'énergie verte.

