Johns Manville renouvelle son engagement à bâtir un avenir meilleur et fixe ses objectifs pour 2025 dans son nouveau rapport sur la durabilité





Johns Manville (JM), un important fabricant et distributeur de produits pour bâtiments écoénergétiques et de matériaux de spécialité transformés, et une société de Berkshire Hathaway, a publié aujourd'hui son Rapport 2021 sur la durabilité. Le septième rapport de JM exprime l'engagement de la société en faveur d'une approche équilibrée qui puisse profiter aux parties prenantes et à l'entreprise. Le rapport est disponible sur www.jm.com/sustainability.

« JM poursuit résolument son parcours dans le domaine du développement durable et fait part de son engagement renouvelé de Bâtir un avenir meilleur », a déclaré Bob Wambodt, président et chef de la direction. « L'accent que nous mettons sur le développement durable complète nos valeurs fondamentales axées sur les Personnes, la Passion, la Performance et la Protection, qui nous permettent de générer des expériences JM positives et puissantes pour nos employés, nos clients et nos fournisseurs. »

Le nouveau rapport comprend une mise à jour sur les progrès accomplis par rapport aux Objectifs de durabilité 2020 de JM et présente les Objectifs de durabilité 2025 dans un nouveau cadre universel.

« Les événements liés à la pandémie mondiale, à l'injustice raciale, au changement climatique et à la volatilité économique renforcent l'importance de la durabilité », a déclaré Tim Swales, vice-président principal et directeur de la technologie. « Notre nouveau cadre de durabilité vise à réduire notre impact sur la planète en réduisant considérablement la création des déchets et leur mise en décharge, en élargissant le soutien de notre main-d'oeuvre mondiale avec un accent tout particulier sur la sécurité, la diversité et l'inclusion, et en innovant avec des produits plus économes en énergie pour un avenir décarboné. »

Le rapport 2021 a été élaboré « conformément » à l'option de base « Sustainability Reporting Standards » du GRI et a fait l'objet d'un examen par le Materiality Disclosures Service du GRI.

À propos de Johns Manville

Johns Manville, une société Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.A, BRK.B), est l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits de première qualité dans les domaines de l'isolation des bâtiments, de l'isolation mécanique, des toitures commerciales et des isolations de toit, ainsi que sur le marché des fibres et produits non tissés destinés à des applications commerciales, industrielles et résidentielles. JM dessert notamment les secteurs suivants : aérospatiale, automobile et transports, traitement de l'air, électroménager, systèmes de chauffage et de climatisation, tuyauterie et équipement, filtration, imperméabilisation, construction, revêtements de sol, intérieurs et énergie éolienne. La société de Denver, qui exerce ses activités depuis 1858, génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards USD, et fait figure de chef de file sur tous les marchés clés qu'elle dessert. Johns Manville emploie 8 000 personnes et exploite 46 sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Pour obtenir de plus amples informations, consultez www.jm.com.

