L'imprimante 3D Flashforge Adventurer 4 arrive : Disponible sur commande !





HANGZHOU, Chine, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ -- Flashforge annonce un nouveau modèle d'imprimante 3D ? l'Adventurer 4. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités mises à jour, comme une plus grande zone de construction, des extrémités chaudes qui peuvent atteindre 265?, une mise à niveau automatique du lit et un filtre HEPA pour éviter les odeurs. L'Adventurer 4 est disponible en ligne sur Flashforgeshop.com, à un prix très raisonnable de $799 ! Les consommateurs qui achètent l'Adventurer 4 pendant la période de précommande actuelle bénéficieront également d'un bonus supplémentaire.

Un volume de construction beaucoup plus important

Succédant à son prédécesseur l'Adventurer 3, l'Adventurer 4 est également une unité fermée. Ce qui rend l'Adventurer 4 plus impressionnante est son plus grand volume de construction : 25cmx22cmx20cm. La caractéristique d'un lieu de travail grand et entièrement fermé de l'Adventurer 4 est probablement le point préféré des utilisateurs.

Buses à dégagement rapide à 240 ? /265 ?

En plus de la buse de 0,4mm installée à l'origine, l'Adventurer 4 a aussi une option supplémentaire : la buse de 0,4mm-265?. L'option d'impression à 265? signifie que l'Adventurer 4 supporte plus de matériaux. Les utilisateurs peuvent s'en tenir à la buse à 240? pour imprimer avec du PLA et passer à la buse à 265? pour imprimer avec d'autres matériaux nécessitant une température plus élevée.

Un ventilateur de filtrage à l'intérieur de la chambre

L'Adventurer 4 est soucieuse de maintenir un environnement d'impression plus sûr. Le ventilateur à filtre HEPA 13 à l'intérieur de la chambre de construction absorbe les odeurs nauséabondes et empêche la plupart des nanoparticules et des COV de se dégager.

Une plate-forme de construction magnétique flexible

La plaque de surface est une plaque magnétique légèrement flexible qui permet aux utilisateurs de décoller directement les modèles imprimés. Sous la surface d'impression se trouve une plaque d'aluminium de 8 mm qui assure la rigidité et la planéité de la plaque de construction, même après un travail prolongé à haute température.

Une impression en cloud

L'Adventurer 4 est compatible avec la connexion WiFi. Qu'il s'agisse de la transmission de fichiers de découpage, du contrôle à distance de l'impression ou de la visualisation à distance, l'Adventurer 4 les prend tous en charge. Une fonctionnalité intéressante de l'Adventurer 4 est la vidéo accélérée. Cette fonction permet aux utilisateurs d'enregistrer et de sauvegarder des vidéos sur l'imprimante 3D Adventurer 4.

À propos de Flashforge

FlashForge est une marque d'impression 3D de renommée mondiale qui a fabriqué une série de produits d'impression 3D, imprimantes 3D et matériaux d'impression inclus. Outre la série d'imprimantes 3D FDM, Flashforge possède également des séries DLP et SLA. Flashforge se consacre à la production d'imprimantes 3D abordables et conviviales, en aidant davantage de personnes à acquérir des compétences en matière d'impression 3D et en diffusant largement la technologie d'impression 3D.

Site Web : www.flashforge.com; www.flashforgeshop.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1638643/image_5018085_36066666.jpg

