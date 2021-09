Login VSI reçoit un investissement de croissance significatif de Wavecrest Growth Partners





Login VSI, l'entreprise dédiée à optimiser l'expérience utilisateur final, a annoncé aujourd'hui que Wavecrest Growth Partners a réalisé avec succès un investissement de croissance important dans l'entreprise. Le financement sera utilisé pour développer tous les aspects de l'entreprise, en particulier les ventes, le marketing et l'innovation produit.

Les entreprises modernes d'aujourd'hui doivent pouvoir comprendre en continu l'expérience d'application offerte à leurs utilisateurs professionnels, un besoin qui s'est accru compte tenu de l'intensification du travail à distance en raison de la pandémie de COVID-19. Les applications critiques sont déployées dans des centres de données d'entreprise (sur site) et dans le cloud, ce qui augmente encore la variabilité des performances et rend nécessaire le test d'espaces de travail numériques multi-environnements. Le produit phare de Login VSI, Login Enterprise, est une plateforme de test automatisée qui assure la continuité des activités et la performance des applications tout en réduisant les risques. La plateforme teste le poste de travail et les applications d'entreprise, de la pré-production à la production, éliminant ainsi les performances médiocres et les temps d'arrêt, en augmentant la productivité des utilisateurs et en permettant aux entreprises de réaliser des économies directes d'argent.

« Dans le monde d'aujourd'hui, connecté à l'échelle mondiale et orienté cloud, il n'a jamais été aussi difficile et important d'assurer la disponibilité et la performance des applications », a déclaré Eric-Jan van Leeuwen, CEO de Login VSI. « Ce nouvel investissement nous permettra d'avoir les ressources élargies nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients mondiaux en entreprise, gouvernementaux et fournisseurs de services. Nous sommes très heureux de nous associer à Wavecrest, qui nous aidera à développer notre stratégie de mise sur le marché et notre présence sur le marché nord-américain ».

Décrivant l'investissement, Deepak Sindwani, associé directeur chez Wavecrest Growth Partners et nouveau membre du conseil d'administration de Login VSI, a déclaré : « Nous sommes des investisseurs orientés croissance et nous voyons en Login VSI une opportunité incroyable, car le besoin d'augmenter les tests d'expérience utilisateur final ne s'est jamais fait autant sentir. L'entreprise dispose d'une liste exceptionnelle de clients et de partenaires, et nous sommes très heureux d'aider l'équipe de Login VSI à réaliser son plein potentiel grâce à une approche de partenariat collaborative et interactive ».

Colin Doherty, cinq fois CEO d'une société de logiciels et partenaire de croissance chez Wavecrest Growth Partners, rejoindra également le conseil d'administration de Login VSI dans le cadre de l'opération.

Silverpeak LLP a agi en tant que conseiller de Login VSI lors de cette opération.

À propos de Login VSI

Login VSI teste, évalue et valide les espaces de travail numériques des employés des entreprises. Notre produit phare, Login Enterprise, est une plateforme de test automatisée qui prédit les performances, en assurant la continuité des activités et en réduisant les risques. Login Enterprise teste à partir de la pré-production jusqu'à la production, en testant l'application et le poste de travail dans leur ensemble, ce qui garantit une expérience utilisateur final optimale. Login Enterprise comprend également des charges de travail standard originales pour les modèles d'applications. Login VSI compte plus de 400 clients dans 50 pays. Pour de plus amples informations, visitez le site www.loginvsi.com.

À propos de Wavecrest Growth Partners

Wavecrest Growth Partners est une société de capital-investissement orientée investissement et partenariat avec des sociétés de logiciels B2B et des entreprises de services leaders orientées technologie. Wavecrest cible les investissements dans des sociétés à forte croissance disposant de produits et de modèles commerciaux éprouvés, et met à profit une combinaison différenciée entre expérience et réseaux d'investissement et d'exploitation générant l'accélération de la croissance et de la rentabilité. L'équipe de Wavecrest possède plus de trois décennies d'expérience collective en matière d'investissement et d'exploitation dans des entreprises technologiques B2B en phase de croissance, avec de nombreux résultats fructueux. Pour de plus amples informations, visitez le site www.wavecrestgrowth.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 19:00 et diffusé par :