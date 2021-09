Conviva publie de nouvelles données sur la croissance, les performances et la part d'IGTV sur Instagram





Conviva, la plateforme de mesure continue pour les médias en streaming, a publié aujourd'hui son rapport 2021 IGTV Benchmarks, portant sur la façon dont les marques utilisent IGTV ainsi que sur la situation globale de la fonction vidéo longue durée d'Instagram. Le rapport, qui a analysé plus de 25 000 comptes, 54 000 vidéos IGTV, 400 millions d'engagements et 4 milliards de vues de vidéos, a révélé qu'IGTV avait connu une croissance rapide depuis son lancement en 2018, passant d'une part de 2 % en 2019 à une part de 10 % des publications Instagram en 2021.

« La vidéo est au coeur de toutes les plateformes sociales, offrant des taux d'engagement considérablement plus élevés et permettant aux marques de bénéficier d'un moyen nouveau et créatif d'atteindre de nouveaux publics », a déclaré Keith Zubchevich, PDG de Conviva. « Les nouveaux formats plus longs comme IGTV en particulier sont pour les entreprises un moyen de créer une connexion plus intime avec les spectateurs qui peuvent s'immerger pleinement dans la marque. »

Les nouveaux formats Instagram règnent en maître

Les publications carrousel (publications contenant plusieurs photos ou vidéos), qui représentaient moins de 15 % de l'ensemble des publications en 2019 et 2020, sont passées à 20 % de l'ensemble des publications en 2021. Ensemble, les publications carrousel et IGTV ont représenté 30 % de toutes les publications au premier semestre 2021, soit le double de la part qu'elles occupaient deux ans auparavant. Les publications carrousel ont eu le taux d'engagement le plus élevé parmi tous les formats de publication, allant de 1,2 % pour les marques à 5,4 % pour les comptes sportifs. Les carrousels comprenant des vidéos ont permis d'augmenter la portée de 17 %, avec 16 % d'impressions en plus et de 12 % d'engagements en plus que les carrousels d'images uniquement.

Sans surprise, les publications de photos seules, dont la part s'élevait à 56 % en 2019, sont passées à un peu plus de la moitié de l'ensemble des publications en 2020 et 2021, tandis que les vidéos seules sont passées d'une part de près de 30% en 2019 à une part de 18 % en 2021.

La longue durée des engagements d'IGTV

Alors que la majorité des engagements vidéo sur Instagram se produisent généralement le premier jour d'une publication, Conviva a découvert que les publications IGTV avaient une durée de vie étonnamment longue. Les vidéos IGTV reçoivent seulement 63 % du total de leurs vues le premier jour de publication, contre 85 % pour les carrousels et 72 % pour les vidéos Instagram seules. Les carrousels obtiennent 7 % de leurs vues le troisième jour et au-delà, les vidéos 19 % et les publications IGTV 29 %, soit un score nettement plus élevé.

Les descriptions brèves sont gagnantes

Les publications IGTV accompagnées des descriptions les plus brèves obtiennent l'engagement le plus élevé, cependant il apparaît que ces descriptions plus courtes sont rarement utilisées. L'analyse du taux d'engagement de 54 000 vidéos IGTV réalisée par Conviva a montré que le taux d'engagement le plus élevé pour les publications se produisait lorsque les descriptions comptaient entre un et 50 caractères. Les vidéos sans description, ou de 0 caractère, ont également enregistré de bonnes performances, tandis que les descriptions de 100 à 800 caractères sont celles qui ont enregistré le plus faible engagement.

Téléchargez le rapport complet ici.

Méthodologie

Conviva a analysé des comptes Instagram au premier semestre 2021 (du 1er janvier au 30 juin), par rapport à la même période en 2020 et 2019. L'analyse a porté sur plus de 25 000 comptes, 54 000 vidéos IGTV, 400 millions d'engagements et 4 milliards de visualisations de vidéo. Les comptes catégorisés identifiés comprenaient 1 300 comptes dans les catégories de marque suivantes : produits de consommation, marques de services, événements et lieux ; médias : journaux, organismes de presse, sites Web d'information et éditeurs ; divertissement : réseaux de télévision/de film, émissions de télévision, réseaux de contenu audio et de contenu destinés en premier lieu aux réseaux sociaux ; sports : équipes de sport ou d'esport, ligues et événements sportifs.

