Xinhua Silk Road : la Taoxichuan Ceramic Art Avenue de Jingdezhen en Chine fait parler d'elle au cinquième NEXT Summit à Singapour





BEIJING, 30 septembre 2021 /CNW/ - La Taoxichuan Ceramic Art Avenue, un pôle artistique et touristique localisé à Jingdezhen, dans la province orientale de Jiangxi en Chine, fait une apparition remarquée ce mercredi au cinquième NEXT Summit, actuellement en cours à Singapour.

Planifiée et implantée dans une zone de 2 km2, la Taoxichuan Ceramic Art Avenue a été réalisée en restaurant les installations patrimoniales de l'industrie de la céramique - dont l'ancienne usine nationalisée de la Yuzhou Porcelain, au coeur de l'initiative -, dans le but d'intégrer dans l'urbanisation régionale les notions d'artisanat traditionnel, de culture et de technologie.

La Taoxichuan est devenue un pôle d'attraction pour les jeunes générations souhaitant réaliser leurs rêves : plus de 18 000 d'entre eux s'y sont rassemblés, 2 902 entités y ont vu le jour et 1 049 petites/microentreprises y sont enregistrées.

Le pôle génère quotidiennement environ 10 millions de yuans de revenus, par l'entremise du commerce électronique en temps réel et l'emploi de plus de 100 000 personnes.

« Réputée comme étant la capitale mondiale de la porcelaine - en raison de son approche ouverte et inclusive qui favorise la liberté de création -, Jingdezhen est dorénavant un point de convergence pour les artisans et étudiants en design artistique grâce à l'initiative de la Taoxichuan », a déclaré Gang Hao, vice-directeur général de la Jingdezhen Towyi Culture Development Co. Ltd.

« Un grand nombre de jeunes artistes et concepteurs qui viennent la visiter s'y installent et insufflent une grande vitalité », a ajouté M. Gang.

Depuis son ouverture en 2016, la Taoxichuan a attiré près de 200 artisans et concepteurs internationaux dans le cadre de conférences, de rapports universitaires et d'expositions, au profit de remarquables échanges culturels.

La Taoxichuan regroupe le Ceramic Industry Museum, la Ceramic Art Avenue Gallery, la Taoxichuan Ceramic Academy, le Yi Creative Space et le Taoxichuan Art Center, tous ayant fait l'objet d'une restauration de site historique. Ils constituent des exemples éloquents de transformation du patrimoine et de promotion de l'industrie culturelle.

La Taoxichuan s'est vu décerner plus de 80 distinctions aux niveaux mondial, national et provincial - dont un Prix d'innovation 2017 de l'UNESCO en matière de protection du patrimoine en Asie-Pacifique - et a été désignée « Parc de démonstration national de l'industrie culturelle » par le ministère de la Culture et du Tourisme.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/324107.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639503/image1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 18:43 et diffusé par :