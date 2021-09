ScienceLogic améliore la préparation réseau et la résilience avec l'acquisition de Restorepoint





ScienceLogic, un leader de l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps) et de la gestion informatique sur les Clouds hybrides, a acquis Restorepoint, un pionnier de la configuration réseau et de la gestion du changement. L'opération élargit le portefeuille de ScienceLogic dans les domaines des opérations réseau (NetOps) et des opérations de sécurité (SecOps).

La gestion des opérations informatiques est devenue un objectif de leadership informatique prioritaire, et la préparation et la résilience jouent un rôle central dans la fourniture par ScienceLogic d'expériences numériques positives et de succès. La visibilité de bout en bout, le dépannage simplifié des perturbations potentielles et un environnement nuagique hybride sécurisé sont autant d'éléments qui exigent de la part de ScienceLogic qu'elle développe continuellement ses capacités AIOps. Cela est particulièrement vrai dans la configuration réseau et la gestion du changement, ainsi que dans la gouvernance, le risque et la conformité.

Avec des intégrations avancées chez plus de 100 fournisseurs de réseaux et de sécurité, Restorepoint automatise la sauvegarde de la configuration des dispositifs réseau et de sécurité, la récupération, l'analyse de la conformité et la gestion du changement. En fournissant une profondeur de données plus importante et en surveillant de près les changements de configurations, Restorepoint aide de manière proactive à protéger les réseaux des clients contre les perturbations, qu'elles soient de nature malicieuse ou autre.

« Conjointement avec ScienceLogic, nous sommes impatients de poursuivre le chemin de croissance et de tirer parti des normes d'excellence que nous avons définies pour faire économiser aux clients les coûts des perturbations et réduire leur exposition à des risques souvent imprévus », a déclaré Riccardo Valente, PDG et fondateur de Restorepoint. « Les services Cloud hybrides et les expériences numériques sont le moteur de toute entreprise et, si le réseau ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. »

En plus d'affiner la visibilité dans les structures informatiques hybrides, les capacités de Restorepoint en matière de gestion du changement procurent aux clients davantage de confiance dans la sécurité de leurs réseaux. L'incidence croissante du cybercrime met en évidence le risque que les auteurs de menaces restent indétectés au sein des réseaux, pour quelque durée que ce soit. Grâce aux sauvegardes de la configuration des dispositifs réseau et de sécurité et à l'analyse automatisée des changements en temps réel, les clients peuvent simultanément faire échouer les menaces persistantes avancées, combler l'écart entre la détection des menaces et les mesures correctives et préserver les données réseau.

« Pendant 15 ans, ScienceLogic a développé un éventail de recueils de données sans équivalent dans notre industrie, ainsi que le mécanisme de collecte de données le plus complet dans l'ensemble de la structure informatique », a affirmé Dave Link, PDG de ScienceLogic. « Avec Restorepoint, ScienceLogic intégrera les données de configuration et de changement dans nos mécanismes de collecte de données, fournissant une vision globale des environnements informatiques de nos clients en temps réel, nous permettant d'automatiser de manière intelligente l'analyse des causes fondamentales et d'appliquer rapidement des mesures correctives. »

À propos de ScienceLogic

ScienceLogic est un chef de file de la gestion des opérations informatiques, fournissant aux opérations informatiques modernes des renseignements exploitables pour prévoir et résoudre les problèmes plus rapidement dans un monde numérique fugace. Sa plateforme de surveillance des infrastructures informatiques et d'intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps) permet de tout voir dans les architecture multi-Cloud et distribuées, de contextualiser des données grâce au mappage des relations et de donner suite aux renseignements recueillis par l'intégration et l'automatisation. La technologie de ScienceLogic, qui a acquis la confiance de milliers d'organisations à travers le monde, a été conçue pour les exigences de sécurité rigoureuses du département de la Défense des États-Unis, a fait ses preuves à grande échelle chez les plus importants fournisseurs de services au monde et est optimisée pour les besoins des grandes entreprises. https://sciencelogic.com

