OnProcess lance la nouvelle plateforme numérique OnProcess Agoratm pour optimiser la performance, l'efficacité et la durabilité des chaînes d'approvisionnement de services





OnProcess Technology, Inc., un précurseur mondial dans le domaine des chaînes d'approvisionnement mondiales de services circulaires, annonce aujourd'hui la disponibilité générale de sa nouvelle plateforme nuagique, OnProcess Agoratm, et d'Agora Recovertm, une solution de récupération d'actifs offrant un niveau supérieur d'expérience client numérique. La plateforme OnProcess Agora, qui héberge une suite d'applications, d'outils de communication et d'intelligence économique s'appuyant sur un modèle de données exclusives, permet d'optimiser la gestion, l'efficacité et l'harmonisation à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées. La solution automatise d'importants processus après-vente et offre aux clients un concept numérique qui conduit à de meilleurs résultats dans les domaines financiers, de la durabilité et du service client.

La chaîne d'approvisionnement après-vente d'aujourd'hui est encore incroyablement manuelle, cloisonnée et complexe. En conséquence, il est presque impossible d'organiser une chaîne d'approvisionnement circulaire dans laquelle les fabricants et les vendeurs commandent, consomment, retournent et réparent les pièces usagées afin de minimiser les coûts, réduire les déchets et améliorer le service. OnProcess Agoratm relève ce défi en intégrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des services au sein d'une plateforme unique, et en capturant ou en fusionnant automatiquement les données des pièces, les données des clients et les données exclusives d'OnProcess sur l'ensemble du cycle de vie du service après-vente.

« La chaîne d'approvisionnement après-vente influe directement et considérablement sur le service client, les résultats en matière de développement durable et les bénéfices. Malheureusement, la chaîne d'approvisionnement de services typique d'aujourd'hui est un réseau de processus manuels décousus qui sont gérés par des départements et des systèmes isolés », déclare Oliver Lemanski, PDG d'OnProcess. « C'est pourquoi nous avons créé Agora, une solution qui offre à nos clients un contrôle et une visibilité complets sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des services, et combine de manière unique les données de la gestion des pièces avec des données axées sur l'expérience client. La plateforme est un outil important pour réaliser notre vision d'entreprise de faire progresser les chaînes d'approvisionnement de services circulaires dans le monde, et place la durabilité et la valeur client au coeur d'une économie axée sur le modèle en tant que service. »

La solution numérique de récupération d'actifs basée sur l'IA d'OnProcess, Agora Recovertm, est la première application à être déployée sur la plateforme OnProcess Agoratm. Grâce à des fonctionnalités sophistiquées de reporting, des portails libre-service et des intégrations nuagiques dans la quasi-totalité des applications ou sources de données, Agora Recover soutient la chaîne d'approvisionnement des services circulaires en offrant aux clients une vision globale du cycle de récupération des pièces. La transparence qui en résulte et les informations obtenues permettent de réduire les coûts de transport inutiles et de favoriser le développement durable en réacheminant de façon judicieuse les pièces récupérées en fonction de leur valeur, de leur besoin et de leur réutilisabilité.

« Agora Recover permet de récupérer facilement l'inventaire prioritaire et offre de nouveaux services numériques pour une expérience client plus fluide », ajoute Lemanski. « En fournissant des informations en temps réel aux bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit, les équipes récupèrent les pièces plus rapidement, prennent de meilleures décisions, optimisent les opérations, améliorent le traitement des garanties, réduisent les coûts et les émissions et développent considérablement la satisfaction client. »

Pour de plus amples renseignements sur OnProcess Agoratm et Agora Recovertm ou pour demander une démo, rendez-vous sur www.onprocess.com.

À propos de OnProcess Technology, Inc.

OnProcess propose des technologies et des services qui prennent en charge les chaînes d'approvisionnement mondiales de services circulaires. L'entreprise fournit des services gérés et une expertise en transformation numérique qui rationalisent les processus, maximisent la valeur vie client et améliorent les objectifs de durabilité de l'économie circulaire. OnProcess est un conseiller de confiance pour de nombreuses sociétés informatiques, de fabrication d'équipements de réseau, de technologie médicale, axées sur la technologie sans fil, de télécommunications et spécialisées en TI de premier plan opérant à l'échelle mondiale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 18:30 et diffusé par :