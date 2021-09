Étude Fraunhofer ISE ?I : les panneaux Vertex de 210 mm et les trackers Trina entraînent une réduction de 6,0 % du LCOE





CHANGZHOU, Chine, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Après l'évaluation des panneaux de 210 mm à inclinaison fixe réalisés dans l'étude Fraunhofer ISE I, l'institut de recherche sur l'énergie solaire de premier plan à l'échelle mondiale, Fraunhofer ISE, a également calculé et étudié le coût actualisé de l'énergie (LCOE) des centrales électriques au sol, avec la combinaison de la nouvelle génération de panneau ultra-haute puissance et tracker 1P. La combinaison d'un système de tracker 1P à axe unique et de panneaux bifaciaux permet de produire plus d'énergie, ce qui réduit ainsi considérablement le LCOE et améliore le retour sur investissement.

Les résultats de l'étude montrent que la nouvelle génération de panneaux bifaciaux de 210 mm (G12) et de 182 mm (M10) et de tracker 1P donne de meilleurs résultats que les panneaux conventionnels de 166 mm (M6), tant sur le plan du CAPEX et du LCOE.

Il a également été démontré que parmi les panneaux bifaciaux G12 représentés par la série Vertex de Trina Solar, les panneaux 545W, 600W et 660W sont supérieurs aux panneaux bifaciaux M10 en matière de CAPEX et de LCOE. Le CAPEX des panneaux bifaciaux Vertex G12 660W est inférieur de 1,9 % à celui des panneaux bifaciaux M10 535W, et le LCOE est inférieur de 1,9 % à celui de ces derniers.

Le LCOE des panneaux bifaciaux Vertex G12 660W est inférieur de 2,6 % à celui des panneaux bifaciaux M10 585W, et inférieur jusqu'à 6,0 % à celui des panneaux bifaciaux M6 450W. Par rapport aux panneaux M6, pour une centrale à axe unique de 50 MW dont l'investissement initial est d'environ 25,5 millions d'euros, le système bifacial Vertex G12 660W permet d'économiser près de 1,5 million d'euros. Les panneaux avancés de la série Vertex 210 mm présentent un avantage important en termes de coût actualisé de l'énergie (LCOE).

(Cliquez sur le lien suivant pour consulter l'étude Fraunhofer ISE I : https://www.pv-tech.org/industry-updates/the-route-to-best-lcoe/)

Site d'évaluation : Espagne

Types de modules : panneaux bifaciaux M6 450W; panneaux bifaciaux M10 535W et panneaux 585W; panneaux bifaciaux G12 545W, 600W et 660W

Méthode d'installation : Trackers 1P TrinaTracker

Onduleur : onduleur central

Les comparaisons montrent que la série de panneaux G12 à très haute puissance représentée par les panneaux Vertex de Trina Solar peut réduire considérablement les CAPEX, notamment le LCOE. Elle établit une nouvelle norme de réduction des coûts, assure les bénéfices du projet et maximise la valeur pour le client, faisant de l'énergie solaire photovoltaïque une ressource plus concurrentielle.

