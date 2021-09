Cellebrite innove en lançant la première solution de collecte de données d'appareils mobiles à distance de l'industrie





La plateforme Enterprise Endpoint Intelligence regroupe pour la première fois les collectes de données mobiles et informatiques à distance en une seule solution puissante, ce qui contribue à réduire les risques organisationnels en renforçant les capacités d'investigation électronique et les enquêtes d'entreprise.

PETAH TIKVAH, Israël, 30 septembre 2021 /CNW/ - Cellebrite DI, Ltd. (NASDAQ : CLBT) (« Cellebrite »), chef de file des solutions d'intelligence numérique (IN) destinées aux secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui le lancement de la collecte de données mobiles à distance dans Endpoint Inspector de Cellebrite. Ce lancement représente la toute dernière mise à jour de sa solution de collecte de données à distance dans le nuage pour les investigations électroniques et les enquêtes d'entreprise. Il s'agit de la première solution sur le marché offrant la possibilité de récupérer des éléments de preuve à distance à partir d'appareils mobiles iOS et Android et d'ordinateurs Mac et Windows.

Le lancement de la collecte de données à distance sur les appareils mobiles est la dernière étape des efforts déployés par Cellebrite pour répondre aux besoins croissants en matière d'enquêtes d'entreprise, d'investigation électronique et de réponse aux incidents grâce à une solution intégrée de renseignement Endpoint qui améliore les aptitudes de l'entreprise à prendre rapidement des mesures contre les menaces grâce à des capacités de collecte de données et d'analyse de pointe qui sont simples, efficaces et efficientes.

« Nous nous sommes concentrés sur la simplification de l'expérience des employés pendant la collecte des données, et nous avons déployé notre expertise dans le domaine pour concevoir Endpoint Inspector. Notre objectif était d'automatiser le processus complexe de collecte et de limiter les interruptions d'activités, a déclaré Ken Basore, directeur général, Solutions d'entreprise, Cellebrite. Les employés des entreprises qui déploient Endpoint Inspector n'ont plus besoin de remettre leur appareil ou de passer des heures avec le personnel de soutien interne pour suivre des procédures complexes. Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette valeur à nos entreprises clientes dans les domaines des sciences de la vie, des banques, de l'assurance et d'autres secteurs. »

La capacité de regrouper la collecte de données à partir d'ordinateurs et d'appareils mobiles arrive à un moment critique pour les entreprises, car plusieurs tendances émergentes exercent une pression sur les enquêtes d'entreprise et le processus d'investigation électronique :

Les employés utilisent leurs appareils personnels au travail : Un tiers (33 %) des gens utilisent un appareil personnel comme un ordinateur ou un téléphone intelligent pour faciliter leur travail à domicile. La nouvelle capacité de collecte de données mobiles à distance de Cellebrite permet de recueillir des preuves à partir d'appareils qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau de TI d'une entreprise, ce qui garantit que ces renseignements essentiels ne disparaissent pas.

: 73 % des employés ont révélé utiliser des applications mobiles et de services de messagerie grand public comme WhatsApp à des fins commerciales. Les nouvelles capacités de collecte mobile à distance de Cellebrite permettent aux enquêteurs et aux professionnels de l'investigation électronique de recueillir ces renseignements et de créer un portrait plus riche et plus complet des événements. La main-d'oeuvre est de plus en plus dispersée : L'augmentation du travail à distance a également mené à la mise en place d'équipes réparties dans plusieurs régions et lieux de travail. La solution à distance de Cellebrite réduit le temps associé à la collecte de données auprès de ces employés et l'incidence financière de celle-ci, ce qui réduit les coûts et les inconvénients liés à l'expédition ou au transport de leurs appareils.

M. Basore a ajouté : « Les enquêteurs en entreprise sont soumis à de graves pressions et doivent maintenant relever le défi supplémentaire de trouver des données pour appuyer la preuve lorsque la main-d'oeuvre hybride dispersée géographiquement utilise plus d'appareils et de services de messagerie que jamais auparavant pour ses communications professionnelles. L'annonce d'aujourd'hui souligne l'importance stratégique des capacités infonuagiques de Cellebrite et notre engagement à faire en sorte que les enquêteurs en entreprise puissent s'adapter à une main-d'oeuvre hybride. »

Cellebrite a intégré des mesures de protection à la solution, y compris la fonction Smart Collections, qui garantit que seules les informations pertinentes pour l'enquête sont extraites de tout appareil. Les employés doivent donner leur consentement explicite avant que leurs données soient recueillies, et un enregistrement de cette autorisation est automatiquement créé dans le cadre du processus d'investigation aux fins de vérification.

Cette nouvelle solution est offerte dès maintenant. Pour en savoir plus ou pour demander une démonstration de la solution, visitez www.cellebrite.com/en/enterprise-solutions.

